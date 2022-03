Redmi 10 Power जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिली स्पेसिफिकेशन की जानकारी

Redmi 10 के बाद अब जल्द ही कंपनी भारत में Redmi 10 Power लॉन्च करने वाली है। यह जानकारी टिप्सटर Kacper Skrzypek द्वारा दी गई है। साथ ही टिप्सटर ने यह भी बताया है कि यह फोन यूरोप में लॉन्च हुए Redmi 10C के समान ही होगा। रेडमी 10सी फोन हाल में नाइजीरिया में लॉन्च किया गया है। बता दें, पहले Redmi 10 को लेकर कहा गया था कि यह रेडमी 10सी जैसा ही होगा। रेडमी 10 फोन कुछ बदलावों के साथ भारत में लॉन्च हुआ। वहीं, अब कंपनी एक और फोन थोड़े बहुत बदलावों के साथ लेकर सकती है। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 90Hz AMOLED स्क्रीन वाले Redmi Note 11 स्मार्टफोन पर भारी छूट, Amazon Sale में मिल रहा इंस्टेंट Discount

टिप्सटर Skrzypek ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए Redmi 10 Power के भारत लॉन्च की जानकारी दी है। टिप्सटर के मुताबिक, इस फोन के फीचर्स यूरोप में लॉन्च हो चुके Redmi 10C के समान ही होंगे। बता दें, भारत में लॉन्च हुआ Redmi 10 भी रेडमी 10सी जैसे फीचर्स के साथ आया था। हालांकि, इनमें थोड़े बहुत अंतर दिए गए हैं। रेडमी 10सी फोन 5,000mAh बैटरी के साथ आया था। वहीं, रेडमी 10 फोन भारत में 6,000mAh बैटरी के साथ आया है।

Dear Indian followers, expect one more same (or very similar) #Redmi10Power 🙂

(#Redmi10C for Europe) https://t.co/mZB4pkw3xJ

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) March 17, 2022