Redmi 10 Prime के फीचर्स से उठा पर्दा, 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 6000mAh बैटरी

Redmi 3 सिंतबर को अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। इस स्मार्टफोन का नाम Redmi 10 Prime होगा, जो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुए Redmi 10 का रिब्रांडेड वर्जन होगा। लॉन्चिंग से पहले कंपनी इस डिवाइस को टीज कर रही है। इससे पहले शाओमी के ग्लोबल वीपी मनु कुमार जैन ने फोन के प्रोसेसर को टीज किया था और अब वह एक और टीजर के साथ लौटे हैं। इस बार मनु ने फोन की बैटरी से पर्दा उठाया है। इस स्मार्टफोन में कंपनी दमदार बैटरी देगी। Also Read - हो गया खुलासा! Redmi 10 Prime में मिलेगा धांसू प्रोसेसर, होगा 50MP का क्वाड रियर कैमरा

मनु की मानें तो Redmi 10 Prime स्मार्टफोन में 6000mAh की दमदार बैटरी होगी। खास बात यह है कि कंपनी ने दावा किया है कि यह 6000mAh की बैटरी वाला सबसे हल्का फोन होगा। इसके अलावा टीजर में साफ कर दिया गया है कि डिवाइस स्टैंडर्ड फास्ट चार्जिंग और रिवर्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। इसके साथ ही फोन का फ्रंट पैनल सामने आएगा। इसमें पंच होल कटआउट वाला डिस्प्ले होगा, जो पतले बेजल के साथ आएगा। Also Read - Redmi 10 Prime भारत में 3 सितंबर को होगा Launch, Xiaomi ने खास फीचर्स का किया खुलासा

⚡️SUPERSTAR BATTERY ⚡️ Also Read - Redmi 10 Prime का एक नया टीजर हुआ रिलीज, जानें लॉन्च डेट और खास बातें

Witness the PRIME of smartphones in 2⃣ days!

Yet another addition to the firsts by #Redmi10Prime

⬇️

The 🪶 Lightest 6000mAh

From the house of Redmi!😎

DETICXE REPUS for the ESREVER!

I ❤️ #Redmipic.twitter.com/lxn45D0IL2

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 1, 2021