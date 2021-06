Redmi 10 Series भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे जल्द ही देश में लॉन्च किया जा सकता है। Redmi India ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से हाल ही में एक ट्वीट किया है। कंपनी के ट्वीट में Brace yourselves for the #RedmiRevolution! लिखा है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि भारत में भी कंपनी इस सीरीज को जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। Also Read - POCO F3 GT जल्द भारत में हो सकता है लॉन्च, BIS सर्टिफिकेशन साइट पर सामने आए फीचर्स

हालांकि, ट्वीट में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन #10on10 भारत में इसकी जल्द लॉन्चिंग की ओर इशारा कर रहा है। बता दें कि कंपनी भारत में Redmi Note 10 सीरीज के कई स्मार्टफोन्स Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 Pro और Note 10 Pro Max लॉन्च कर चुकी है। अब कंपनी किफायती Redmi 10 सीरीज लाने वाली है।

Redmi 10 Series Expected Price

खबरों के अनुसार, Redmi 10 सीरीज के कुछ फोन्स EVOL डिजाइन के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी कीमत की बात करें तो Redmi 10 सीरीज की कीमत भारत में 10,000 रुपये के अंदर हो सकती है। जबकि, Note Series के फोन्स 10,000-20,000 रुपये सेगमेंट में आते हैं। आधिकारिक टीज होने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेडमी 10 सीरीज को जुलाई की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

Redmi 10 Series डिटेल्स

अप्रैल में 91 Mobiles की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि Redmi 10 सीरीज के आने से Redmi 9 सीरीज के तहत आने वाले स्मार्टफोन्स Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9i, Redmi 9 Prime और Redmi 9 Power में से कुछ मॉडल्स बंद हो सकते हैं या फिर कंपनी इस पूरी सीरीज को रिप्लेस कर सकती है। फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है कि सबसे पहले कौन सा फोन लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पहले Redmi 10 Power या Redmi 10A उतार सकती है।

कंपनी ने पिछले महीने ही शाओमी रेडमी नोट 10S भारत में 14,999 रुपये में लॉन्च किया था। इसमें AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Helio G95 चिपसेट, 64MP क्वॉड कैमरा और 5,000mAh बैटरी दी गई है।