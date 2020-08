Redmi 9 अगले हफ्ते भारत में होगा लॉन्च, हो सकता है इस बजट का फोन का रिब्रांडेड वर्जन

शाओमी ने इस महीने की शुरुआत में Redmi 9 Prime स्मार्टफोन लॉन्च किया था। अब शाओमी इस स्मार्टफोन का सामान्य वर्जन Redmi 9 लॉन्च करने वाली है। यह स्मार्टफोन अगले हफ्ते 27 अगस्त को लॉन्च होगा। यह स्मार्टफोन अमेजन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के रूप में आएगा। Also Read - Redmi India ने टीज किया एक नया बजट स्मार्टफोन, जल्द हो सकता है लॉन्च

इसके लिए अमेजन की साइट पर लैंडिंग पेज लाइव हो गई है। इस पेज से स्मार्टफोन के स्पेक्स और फीचर्स की पता चलता है। यह स्मार्टफोन 4 जीबी रैम और 6 जीबी रैम के साथ 27 अगस्त को लॉन्च हो सकता है। फोन में 64 जीबी और 128 जीबी स्टोरेज मिल सकता है। यह स्मार्टफोन सिंगल फ्रंट कैमरे के साथ आएगा, जो ड्यू ड्रॉप नॉच में लगा होगा। Also Read - Xiaomi के पांच कैमरे वाले दमदार स्मार्टफोन की सेल आज, जानें मिलने वाले ऑफर्स

यह स्मार्टफोन मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ आएगा। फोन में बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। बैक साइड में कंपनी इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दे सकती है, जो एलईडी फ्लैश के साथ आएगा। साथ इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 10 पर आधारित मीयूआई 12 मिल सकता है। शाओमी इस स्मार्टफोन को ट्विटर पर टीज कर रही है। Also Read - Redmi Note 9 Pro Max की सेल आज, डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं कई बेनिफिट्स

