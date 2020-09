शाओमी अपनी रेडमी 9 सीरीज में जल्द ही एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी नए स्मार्टफोन के रूप में Redmi 9i स्मार्टफोन को 15 सितंबर को लॉन्च कर सकती है। यह स्मार्टफोन Redmi 9, Redmi 9A और Redmi 9 Prime का हिस्सा होगा। शाओमी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि Redmi 9i स्मार्टफोन मी डॉट कॉम और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। यह फोन 4जीबी रैम और वॉटर ड्रॉप स्टाइल नॉच के साथ आएगा। जैसा Redmi 9 सीरीज के अन्य फोन में देखने को मिला है। यह फोन MIUI 12 ओएस के साथ आएगा। Also Read - 10 हजार रुपये से कम कीमत में मिलने वाले ये हैं लेटेस्ट स्मार्टफोन्स

शाओमी ने ट्विटर पर इस स्मार्टफोन की घोषणा की है। यह फोन 15 सितंबर को भारत में लॉन्च होगा। शाओमी की आधिकारिक वेबसाइट मी डॉट कॉम पर इस स्मार्टफोन के लिए अलग से एक पेज लाइव हो गया है जिस पर स्मार्टफोन की कुछ आवश्यक जानकारी दी गई है। इस फोन में 4जीबी रैम और वॉटर ड्रॉप स्टाइल का नॉच देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त फोन में 3.5 एमएम का ऑडियो जैक होल भी होगा। फोन की वॉल्यूम बटन और पावर बटन दाईं ओर होंगे।

