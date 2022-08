Redmi ने हाल ही ऐलान किया है कि Redmi 11 Prime 5G स्मार्टफोन भारत में 6 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, एक अन्य स्मार्टफोन लॉन्च का इशारा किया गया है, जो Redmi A1 स्मार्टफोन होगा। यह कंपनी का एंट्री-लेवल स्मार्टफोन होगा, जो कि कई सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया जा चुका है। रिपोर्ट की मानें, तो यह फोन MediaTek Helio A22 प्रोसेसर से लैस होगा। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Redmi 11 Prime 5G फोन 6 सितंबर को होगा लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म

Redmi India ने ट्विटर के जरिए आज जानकारी दी है कि वह भारतीय मार्केट में जल्द ही नया स्मार्टफोन लेकर आने वाला है। यह डिवाइस ‘Diwali With Mi’ लॉन्च का हिस्सा होगा। कंपनी ने इस फोन को “A1 all-rounders” टैग के साथ टीज किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह फोन Redmi A1 होगा और इसे दिवाली के आसपास यानी अक्टूबर में लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - 50MP कैमरे, 6GB RAM, 5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग वाले Redmi Note 11 को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा शानदार Discount

Let the celebrations begin! 🎊

We are bringing some exciting #DiwaliWithMi launches.

P.S. Just like yesterday’s match, we are ready to knock it out of the park with our 𝘼1 𝙖𝙡𝙡-𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨.

Can you guess what’s coming? pic.twitter.com/uqQFjXQOWr

— Redmi India (@RedmiIndia) August 29, 2022