Redmi K50 Series को कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर टीज किया है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन होने की उम्मीद है, जिसमें Redmi K50 और Redmi K50 Pro हो सकता है। इन दोनों फोन्स के कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी लीक हुए हैं। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं।

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने अपने एक ट्वीट में Weibo पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिससे कई स्पेसिफिकेशन्स के खुलासे हुए हैं। स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक Redmi K50 में 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है वहीं Redmi K50 Pro में 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद है।

Redmi K50 और K50 Pro की लीक डिटेल्स

लीक रिपोर्ट के मुताबिक Redmi K50 में 48MP प्राइमरी कैमरा जबकि Redmi K50 Pro में 108MP का प्राइमरी कैमरा होने की उम्मीद है। ये दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन होंगे, जो क्रमश: Snapdragon 895 और Snapdragon 898 के साथ आ सकते हैं।

इसके अलावा Redmi K50 और Redmi K50 Pro के डिस्प्ले फीचर्स और बैटरी कैपेसिटी के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि बेंचमार्क प्लेटफॉर्म्स और सर्टिफिकेशन पर सामने आने पर इस नई स्मार्टफोन सीरीज की कुछ और डिटेल्स का पता चल सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन सीरीज का हार्डवेयर भी काफी हद तक Redmi K40 सीरीज जैसा ही हो सकता है। इसके अलावा इस फोन सीरीज से OnePlus 9R और Realme X7 Max को टक्कर मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में इन फोन्स की कीमत 30-40 हजार रुपए के बीच में हो सकती है।