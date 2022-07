Redmi ने हाल ही में “Redmi K Is Back” के रूप में अनाउंस किया था कि जल्द ही भारत में K सीरीज आने वाली है। इसके बाद से ही अटकलें थी कि कंपनी जल्द Redmi K50i 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करेगी। आज कंपनी ने फाइनली ज्यादा सस्पेंस न बनाते हुए Redmi K50i 5G की लॉन्च डेट से पर्दा उठा दिया है। Also Read - Redmi Phones under 15000: 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और 64MP तक कैमरा वाले रेडमी स्मार्टफोन, कीमत ₹15000 से कम

Redmi India ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए Redmi K50i 5G की इंडिया लॉन्च डेट रिवील की है। यह फोन भारत में 20 जुलाई 2022 को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च डेट के साथ-साथ कंपनी ने एक टीजर पोस्टर भी ट्वीट में पोस्ट किया है, जिसमें फोन की पहली झलक देखने को मिली है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 13MP कैमरा और 6GB तक RAM वाले Redmi 9 Activ को सस्ते में खरीदने का मौका, Amazon पर मिल रहा Discount

Also Read - Redmi 10 Prime Plus 5G गीकबेंच पर लिस्ट, जल्द हो सकता है लॉन्च

Time to #LiveExtreme with the Krazy fast 𝗥𝗲𝗱𝗺𝗶 𝗞𝟱𝟬𝗶.

Gear up cause things are about to get 𝙀𝙓𝙏𝙍𝙀𝙀𝙈𝙀𝙀!

1⃣ Hit Notify Me & take a screenshot: https://t.co/BM7NP5ZwuA

2⃣ Tweet the screenshot using #Redmik50i & #RedmiKIsBack

3⃣ Stand a chance to WIN #RedmiK50i pic.twitter.com/BPli1oePHx

— Redmi India | Redmi K50i (@RedmiIndia) July 6, 2022