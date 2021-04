Redmi Note 10S स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च, टीज हुआ रिटेल बॉक्स

Redmi Note 10S स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। इस फोन को रेडमी इंडिया ने ट्विटर पर टीज किया है। हालांकि, रेडमी ने इस स्मार्टफोन का नाम साफ नहीं किया है। ट्वीट में कंपनी ने स्मार्टफोन के बॉक्स की फोटो शेयर की है, कुछ क्लू के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह Redmi Note 10S स्मार्टफोन हो सकता है। यह स्मार्टफोन ग्रोबल मार्केट में पहले ही लॉन्च हो चुका है। कंपनी ने इस Redmi Note 10 सीरीज के अन्य डिवाइसेस के साथ लॉन्च किया था। Also Read - Redmi Note 9 Pro Series फोन में लगी आग, Xiaomi ने कहा- कस्टमर की 'गलती'

रेडमी ने स्मार्टफोन का एक रिटेल बॉक्स टीज किया है, जो काफी यूनीक है। इस पैकेज में फोन के कई सारे फीचर नजर आते हैं। जैसा की बॉक्स की फोटो से ही साफ है, स्मार्टफोन में 64MP का कैमरा, Hi-Res ऑडियो जैसे फीचर मिलेंगे। फोन तीन कलर ब्लू, ब्लैक और सिल्वर में उपलब्ध होगा। चूंकि Redmi Note 10S भी इन्हीं कलर में आता है, इसलिए कंपनी का नया फोन Note 10S हो सकता है। Also Read - 6GB तक RAM, 128GB स्टोरेज, 48MP कैमरा वाला Redmi Note 10 हुआ महंगा, अब इतने में मिलेगा यह फोन

Brace yourselves folks, there’s going to be a new player in town! Also Read - 48MP + 8MP + 2MP + 2MP कैमरे, 6000mAh बैटरी, 6GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज वाले Xiaomi Redmi 9 Power पर Flipkart Sale में मिलेगा तगड़ा Discount

We’re dropping hints but are you #savage enough to spot ’em! 😉

Ready, set, go! Don’t forget to RT if you think you got them all right. 🎮 pic.twitter.com/1loAhwpdax

— Redmi India – #RedmiNote10 Series (@RedmiIndia) April 30, 2021