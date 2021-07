Redmi स्मार्टफोन भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। कई टीजर के बाद अब भारत में इसकी लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। नए टीजर में फोन की डिजाइन का खुलासा हुआ है। हालिया टीजर के अनुसार, फोन के केंद्र में सेल्फी के लिए पंच होल कटआउट दिया जाएगा। टीजर में यह भी पुष्टि हुई है कि कंपनी के इस अपकमिंग फोन को इस महीने भारत में लॉन्च किया जा रहा है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP प्राइमरी कैमरा, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले Samsung Galaxy A22 फोन को अभी खरीदकर बचाएं 1,500 रुपये, Amazon पर मिल रहा Discount

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पहले ही इस फोन की लॉन्चिंग के लिए पेज लाइव कर दिया था। हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस फोन की लॉन्चिंग डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जल्दी ही कंपनी की ओर से Redmi Note 10T की भारत में लॉन्चिंग डेट की घोषणा होना की उम्मीद की जा रही है।

