Redmi Note 11 Pro series को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। Redmi India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फोन की डिटेल टीज की है। इससे पहले शाओमी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस सीरीज के बारे में डिटेल्स शेयर की थी। रेडमी नोट 11 प्रो सीरीज में दो फोन- Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro+ 5G पेश किए जा सकते हैं।

इस सीरीज के Pro+ को Redmi Note 11 Pro 5G के रीब्रांड वेरिएंट के तौर पर भारत में पेश किया जाएगा। यह फोन 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ आएगा, जबकि Pro मॉडल में 4G नेटवर्क का सपोर्ट मिलेगा।

The Titans have assembled!

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 23, 2022