रेडमी नोट 11 सीरीज के 108MP कैमरे वाले दो सस्ते फोन आज भारत में होंगे लॉन्च

Redmi Note 11S, Redmi Note 11 4G, Redmi Smart TV X43 और Redmi Smart Band Pro आज भारत में लॉन्च होंगे। ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर ये सभी डिवाइसेज लिस्ट किए जा चुके हैं। Redmi के इस मेगा लॉन्च इवेंट में कंपनी Redmi Note 11 Series 4G के दो डिवाइसेज पेश करने जा रही है। ये दोनों ही फोन 108MP कैमरा, 33W फास्ट चार्जिंग फीचर और 5000mAh की बैटरी के साथ आएंगे। Also Read - Upcoming phones: Samsung Galaxy S22 से Vivo T1 5G तक, फरवरी में लॉन्च होंगे दमदार डिवाइस

रेडमी नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन, रेडमी स्मार्ट टीवी एक्स 43, रेडमी बैंड प्रो का लॉन्च इवेंट आज यानी 9 फरवरी 2022 को दिन के 12 बजे आयोजित किया जाएगा। इस वर्चुअल लॉन्च इवेंट को कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल और YouTube चैनल के माध्यम से Live Stream किया जाएगा। साथ ही, Amazon India पर भी इस लॉन्च इवेंट को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा।

Redmi Note 11 और Redmi Note 11S में 6.43 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। साथ ही, इसमें पंच-होल डिस्प्ले डिजाइन और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। इन दोनों फोन के डिस्प्ले में 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलेगी।

