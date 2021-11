Redmi Note 11T 5G ने Jio के साथ पूरा किया 5G ट्रायल, मिलेगा सुपर-फास्ट प्रोसेसर

Redmi India ने इस महीने ऐलान किया था कि यह भारत में 30 नवंबर को एक नया स्मार्टफोन Redmi Note 11 5G लॉन्च करने वाली है। अब हमें इस डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में हिंट मिली है। इसके साथ ही रेडमी ने बताया है कि इन्होंने Reliance Jio के साथ मिलकर Redmi Note 11 5G पर 5G ट्रायल भी किया है। आइए इस फोन के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Xiaomi और Redmi की बड़ी तैयारी, भारत में जल्द होगी नए स्मार्टफोन की बारिश

Xiaomi India Managing Director और Global Vice President मनु कुमार जैन ने इस Redmi Note 11 5G को टीज करते हुए बताया है कि यह डिवाइस MediaTek के 5G प्रोसेसर से लैस होगा। जैन ने यह भी बताया कि यह 6nm प्रोसेस पर बना हुआ चिप है, जो पहली बार किसी रेडमी ब्रांडेड स्मार्टफोन में इस्तेमाल होगा। आप मनु कुमार जैन की ट्वीट को नीचे देख सकते हैं:

Excited to announce that the #NextGenRacer #RedmiNote11T5G will be the 𝑭𝒊𝒓𝒔𝒕 ever #Redmi phone with a 𝟔𝐧𝐦 chipset!

🏁 Better thermals

🏁 Better battery life

🏁 Better performance

🏁 The fastest #5G smartphone from @RedmiIndia

I ❤️ #RedmiNotepic.twitter.com/hf0RizyCiB

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) November 22, 2021