Xiaomi आज भारत में अपना Redmi Note 11T 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। शाओमी ने चीन में Redmi Note 11 सीरीज को पहले ही लॉन्च कर दिया है। यूजर्स को उम्मीद है कि Redmi Note 11T 5G भारत में लॉन्च हो चुके Redmi Note 11 का एक रिब्रांडेड वर्जन होगा। Also Read - Redmi Note 11T 5G कल होगा लॉन्च, 5000mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा

कंपनी ने इस फोन के कुछ फीचर्स के बारे में पहले ही अपने टीजर के जरिए जानकारी दी थी। आइए हम आपको इस फोन की लॉन्च डिटेल, लाइव स्ट्रीमिंग और अभी तक पता चले सभी फीचर्स के बारे में बताते हैं। इस फोन को आज दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले एक ऑनलाइन इवेंट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। Also Read - इस हफ्ते लॉन्च होंगे Xiaomi और Motorola के दो धांसू स्मार्टफोन, मिलेगा 50MP कैमरा, 8GB RAM और 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

अगर आप इस नए फोन लॉन्च की लाइव स्ट्रीमिंग को देखना चाहते हैं तो शाओमी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने यहां Redmi Note 11T 5G की लॉन्च स्ट्रीमिंग लिंक को अटैच किया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। Also Read - 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 64MP कैमरा वाले Xiaomi 11 Lite NE पर बंपर ऑफर, मिल रहा 7 हजार रुपये का डिस्काउंट

यह फोन 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 6nm प्रोसेसर के साथ आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक Redmi Note 11T कथित तौर पर SA (स्टैंडअलोन) बैंड n1 / n3 / n5 / n8 / n28 / n40 / n78 और NSA (गैर-स्टैंडअलोन) बैंड n1 / n3 / n40 / n78 समेत सात 5G बैंड सपोर्ट के साथ लॉन्च हो सकता है।

