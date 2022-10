Redmi Note 11 सीरीज को लॉन्च हुए काफी समय गुजर गया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने कई स्मार्टफोन पेश किए थे। वहीं, अब इस सीरीज का अपग्रेड वर्जन मार्केट में दस्तक देने वाला है। जी हां, Redmi Note 12 से जुड़ी लीक्स सामने आने लगी हैं। लेटेस्ट लीक में इस फोन के प्रोसेसर और लॉन्च डेट से जुड़ी जानकारी सामने आई है। लीक की मानें, तो यह फोन हाल ही में लॉन्च में हुए MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर से लैस होगा। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी अन्य डिटेल्स। Also Read - 8.5 इंच डिस्प्ले के साथ Redmi Writing Pad भारत में लॉन्च, कीमत सिर्फ 599 रुपये

लॉन्च की बात करें, तो टिप्सटर अभिषेक यादव ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि Redmi Note 12 फोन चीन में 11 नंवबर 2022 से पहले लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, टिप्सटर ने यह भी जानकारी दी है कि फोन लेटेस्ट MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर से लैस होगा। Also Read - 6000mAh बैटरी, 8GB RAM, 50MP कैमरा वाले Redmi 10 Power पर बंपर ऑफर, 621 रुपये EMI पर लाएं घर

Redmi Note 12 series will be equipped with Mediatek Dimensity 1080 launching before 11 November, 2022 in China.#Xiaomi #RedmiNote12

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 11, 2022