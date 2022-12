Redmi Note 12 5G सीरीज की इंडिया लॉन्चिंग हाल ही में कंफर्म की गई थी। वहीं, अब लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में इस सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट सामने आ गई है। बता दें, कंपनी ने चीन में इस सीरीज के तहत चार Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ और Redmi Note 12 Pro Explorer Edition स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो रेडमी नोट 12 प्रो प्लस स्पेशल एडिशन इस सीरीज का प्रीमियम डिवाइस है, जो कि 210W फास्ट चार्जिंग जैसे तगड़े फीचर्स से लैस है। हालांकि, भारत वेरिएंट के फीचर्स अलग होंगे। Also Read - 8GB तक RAM और 5000mAh तक बैटरी वाले Redmi के स्मार्टफोन को Discount के साथ खरीदने का मौका, Amazon पर चल रही Xiaomi Days Sale

Xiaomi कंपनी ने हाल ही में कंफर्म किया था Redmi Note 12 5G सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च की जाने वाली है। वहीं, अब टिप्सटर ने इस सीरीज की लॉन्च डेट से भी पर्दा उठा दिया है। टिप्सटर मुकुल शर्मा के मुताबिक, भारत में रेडमी नोट 12 सीरीज 5 जनवरी 2023 को लॉन्च की जाएगी। Also Read - Redmi K60E में मिलेगा Dimensity 8200 प्रोसेसर, कंपनी ने किया कन्फर्म

[Exclusive] Time to reveal the SuperNote launch date 😎

Can confirm that the Redmi Note 12 series will launch on 5th January in India.

⁣Redmi Note 12, Note 12 Pro, Pro+ will all be 5G ready for India.

⁣12 Pro+: 200MP main camera.

⁣Feel free to retweet😉

⁣#RedmiNote12Series

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 9, 2022