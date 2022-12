Redmi Note 12 सीरीज को अक्टूबर महीने में चीन में लॉन्च हो चुकी है। इस सीरीज में Redmi Note 12 5G, Note 12 5G Explorer Edition, Note 12 Pro 5G, and the Note 12 Pro+ 5G वहीं, अब इसके ग्लोबल लॉन्च का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच जानें-मानें टिप्सटर ने जानकारी दी है कि रेडमी नोट 12 सीरीज भारत में जल्द ही लॉन्च की जाएगी। इतना ही नहीं टिप्सटर ने यह भी खुलासा किया कि इस सीरीज का प्रीमियम डिवाइस 200MP कैमरा जैसे जबरदस्त तगड़े फीचर्स से लैस होगा। Also Read - शानदार फीचर्स के साथ Redmi के दो 'धाकड़' स्मार्टफोन जल्द लेंगे ग्लोबल बाजार में एंट्री! लॉन्च से पहले IMEI डेटाबेस पर हुए लिस्ट

जाने-मानें टिप्सटर Mukul Sharma ने ट्विटर के माध्यम से Redmi Note 12 सीरीज के भारत लॉन्च डिटेल्स रिवील की है। टिप्सटर की मानें, तो रेडमी नोट 12 सीरीज भारत में जल्द ही लॉन्च होगी। इसके अलावा, उन्होंने बताया है कि इस सीरीज का Redmi Note 12 Pro+ वेरिएंट भारत में 200MP कैमरे से लैस होगा।

[Exclusive] Can confirm that the Redmi Note 12 series is coming soon to India.

The Indian variant of the Redmi Note 12 Pro+ will feature a 200MP main camera.

Will share more details soon.

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 6, 2022