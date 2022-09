Redmi Pad की लॉन्च डेट अनाउंस हो गई है। इसे 4 अक्टूबर, 2022 को लॉन्च किया जाएगा। Redmi India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके यह जानकारी शेयर की है। यह शाओमी का दूसरा टैबलेट होगा। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में भारतीय बाजार में Xiaomi Pad 5 पेश किया था। हालांकि, अब इसका अगला टैबलेट शाओमी की सब ब्रांड रेडमी के तहत आएगा। इसे किफायती कीमत में लाया जा सकता है। लॉन्चिंग से पहले Redmi Pad के खास स्पेसिफिकेशन का खुलासा हो गया है। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - Redmi Pad के सभी फीचर्स लॉन्च से पहले लीक, जानें कितनी होगी कीमत

4 अक्टूबर को लॉन्च होने वाले रेडमी के इस टैबलेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में कंपनी ने फिलहाल कोई खास जानकारी नहीं दी है। हालांकि, लीक्स में टैबलेट के खास फीचर्स सामने आ गए हैं। Redmi India द्वारा किए गए ट्वीट में बताया गया है। इसे 4 अक्टूबर, 2022 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Xiaomi का नया टैब अगले महीने ग्लोबल मार्केट में देगा दस्तक! मिल सकती है 7,800mAh की जंबो बैटरी

