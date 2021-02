Redmi भारत में लॉन्च करेगा सस्ते Smart TV, Realme TV को मिलेगी टक्कर

Redmi Smart TV in India: इंडियन स्मार्ट टीवी में Xiaomi के बाद अब Redmi तहलका मचाने के तैयार है। कंपनी जल्द ही सस्ते स्मार्ट टीवी के साथ भारत में एंट्री कर सकता है। चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड Redmi भारत में फोन के साथ दूसरे प्रोडक्ट पावरबैंक, वायरलेस ईयरबड्स और ब्लूटूथ स्पीकर जैसे डिवाइस पर भी फोकस कर रहा है। अब Redmi स्मार्ट टीवी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि Redmi होम मार्केट चीन में साल 2019 से स्मार्ट टीवी मार्केट में एंट्री की थी। Also Read - Xiaomi के कई स्मार्टफोन्स पर इतने हजार का डिस्काउंट, सिर्फ कुछ दिनों के लिए Offer

इंडियन स्मार्ट टीवी मार्केट में रेडमी की एंट्री को लेकर सबसे पहले इंफॉर्मेशन टिपस्टर मुकुल शर्मा ने शेयर की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट से यह बताया है कि शाओमी का सब-ब्रांड रेडमी जल्द ही भारत में अपने स्मार्ट टीवी की रेंज लॉन्च कर सकता है। मुकुल शर्मा की माने तो रेडमी स्मार्ट टीवी भारत में मार्च महीने (Redmi Smart TV in India) में लॉन्च किए जा सकता है। Also Read - Redmi इस साल 108MP कैमरा सेंसर के साथ कई स्मार्टफोन करेगी लॉन्च

अपने ट्वीट में मुकुल शर्मा ने भारत में लॉन्च होने वाले रेडमी स्मार्ट टीवी के मॉडल के बारे में भी जानकारी दी है। रेडमी भारत में Redmi Smart TV X सीरीज के स्मार्ट टीवी लॉन्च कर सकती है। इस सीरीज को कंपनी ने होम मार्केट चीन में पिछले साल मई महीने में लॉन्च किया था। बता दें कि रेडमी ने इस सीरीज के स्मार्टफोन को तीन साइज 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच के साथ पेश किया था। तीनों ही स्मार्टफोन 4K रेजलूशन ऑफर करते हैं। कम कीमत में लॉन्च किए गए ये स्मार्ट टीवी Mi ब्रांड की तरह मैटल बॉडी के साथ पेश किये जा सकता हैं। Also Read - Realme X7 Pro 5G के लिए मत होइए Excited, ये है OPPO Reno 5 Pro का रीब्रांड मॉडल!

Thought that large TVs are expensive?

Redmi might finally launch smart TVs in India at competitive prices, as early as March

Could it be the Redmi Smart TV X series TV, which launched in China last year? It was available in a 55″ variant and a 65” variant#Xiaomi #Redmi

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 2, 2021