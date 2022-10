Redmi Writing Pad भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह एक पोर्टेबल डिजिटल नोटपैड है, जिसे कंपनी ने काफी सस्ती कीमत में पेश किया है। इस डिजिटल नोटपैड पर यूजर बिना पेपर-पेन के नोट्स लिख सकते हैं, अपनी टू-डू लिस्ट बना सकते हैं और डूडल क्रिएट कर सकते हैं। खूबियों की बात करें, तो कंपनी ने इसमें 8.5 इंच का LCD डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा, यह सिर्फ लाइटवेट है। इसका वजन 90 ग्राम का है, जिसे आप कहीं भी और कभी कैरी कर सकते हैं। Also Read - 6000mAh बैटरी, 8GB RAM, 50MP कैमरा वाले Redmi 10 Power पर बंपर ऑफर, 621 रुपये EMI पर लाएं घर

कीमत की बात करें, तो Redmi Writing Pad की कीमत भारत में महज 599 रुपये है। इसे आप Xiaomi India की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। हालांकि, इसमें ज्यादा कलर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। यह केवल ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है।

