Reliance Jio ने आज 24 जून को अपनी Annual General Meeting (AGM) 2021 होस्ट की जहां इसने कम्पनी की पिछले साल की अचीव्मेंट, आगे आने वाले प्लान और गूगल के साथ मिलकर बनाए हुए JioPhone Next स्मार्टफोन के बारे में बताया। जानिए इस वार्षिक इवेंट पर रिलायंस चेयरमैन मुकेश अम्बानी ने क्या-क्या अनाउन्स किया। Also Read - JioPhone Next से उठा पर्दा, जानें दुनिया के सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन की हर एक डिटेल

H.E. Yasir Al-Rumayyan जुड़ेंगे Reliance से

रिलायंस ने अनाउन्स किया कि Chairman of Saudi Aramco और Governor of Public Investment Fund H.E. Yasir Al-Rumayyan Reliance Industries Limited बोर्ड को बतौर Independent Director जॉन करेंगे। मुकेश अम्बानी ने कहा कि इनका दुनिया भर में एनर्जी और फाइनैन्स में बहुत बड़ा नाम है और इनका रिलायंस बोर्ड को जॉइन करना कम्पनी का internationalisation है। अम्बानी ने कहा कि जल्द ही हमें कम्पनी के इंटरनैशनल प्लान्स के बारे में पता चलेगा। Also Read - Reliance AGM 2021: Jio 5G फोन और JioBook लैपटॉप समेत हो सकती हैं ये घोषणाएं, जानें कहां देखें इवेंट

नया ग्रीन बिजनेस

AGM 2021 पर रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी की तरफ अपना रोडमैप बताया। Sustainable एनर्जी सेक्टर में एंट्री के लिए रिलायंस ने गुजरात के जामनगर में 5,000 एकड़ पर Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex बनाने का ऐलान किया। इस फैसिलिटी में चार गीगा फैक्ट्रीज़ होंगी। एक सोलर एनर्जी के लिए, एक इंटर्मिटेंट एनर्जी स्टोरेज के लिए, एक ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और एक हाइड्रोजन को मोटिव और स्टेशनरी पावर में बदलने के लिए। रिलायंस ने यह भी कहा कि अगले तीन साल में ये इस फैसिलिटी में 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। Also Read - Vi ने लॉन्च किया 447 रुपये का प्रीपेड प्लान, मिल रहा 50GB डेटा

JioPhone Next

Reliance Jio ने AGM 2021 पर अपना लेटेस्ट JioPhone Next स्मार्टफोन का भी अनाउन्स्मेंट किया। इस फोन में एक बड़ी टच स्क्रीन है और इसे रिलायंस ने Google के साथ पार्ट्नरशिप में बनाया है। यह डिवाइस कस्टम Android पर चलेगा। इसमें Google के सारे ऐप्लिकेशन मिलेंगे, दूसरे ऐप इंस्टॉल करने के लिए Play Store होगा, voice assistant फीचर होगा, augmented reality filter वाला स्मार्ट कैमरा होगा और साथ ही read aloud और translate now jaise फीचर्स भी होंगे। यह 10 सितम्बर 2021 से सेल पर जाएगा।

Jio 5G

मुकेश अम्बानी ने AGM 2021 पर 5G सर्विस के लॉन्च के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताया मगर रिलायंस जियो के 5G ट्रायल के बारे में काफी कुछ बताया। कम्पनी को ट्रायल के लिए सरकार से अप्रूवल भी मिल चुका है। और टेस्टिंग के दौरान जियो ने 1Gbps की स्पीड अचीव की है। अम्बानी ने यह भी बताया कि इनका 5G टेस्ट मेड-इन-इंडिया गियर की मदद से हुआ है।

Jio Institute

नीता अम्बानी ने Jio Institute के पहले academic session का अनाउन्स्मेंट किया है। Institute का campus नवी-मुंबई में बना है और यहाँ undergraduate और post-graduate कोर्स के लिए स्कॉलर्शिप भी होंगी।

इसके अलावा मुकेश अम्बानी ने अनाउन्स किया कि रिलायंस इस साल भी देश का सबसे बड़ा एक्स्पोर्टर रहा। इसकी कुल एक्स्पोर्ट वैल्यू 1,45,143 करोड़ रुपए रही जो देश के कुल एक्स्पोर्ट का 6.8% है। रिलायंस ने इस साल 75,000 नई जॉब जोड़ी। प्राइवेट सेक्टर में इस साल भी रिलायंस देश का सबसे बड़ा कस्टम और एक्साइज़ डूटी पेयर रहा। इसने 21,044 करोड़ टैक्स में भरे।