4जी वोएलटीई के साथ लॉन्च हुआ रिलायंस डिजिटल लाइफ एफ8 स्मार्टफोन लॉन्च, कीमत: 4,199 रुपए, जानें स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

रिलायंस डिजिटल ने कम कीमत और बेहतरीन स्पेसिफिकेशन वाले अब तक कई लाइफ ब्रांड स्मार्टफोन किए हैं। जिनमें हाल ही में लॉन्च किया गया लाइफ वॉटर 9 स्मार्टफोन भी शामिल है। जिसकी कीमत 8,699 रुपए है। कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही लाइफ एफ1 स्पेशल एडिशन को भी लॉन्च किया था। इस स्मार्अफोन की कीमत 13,099 रुपए है। वहीं अब लाइफ एफ सीरीज में ही कंपनी ने एक और नया स्मार्टफोन लाइफ एफ8 को लॉन्च किया है। कंपनी की आॅफिशियल साइट मायलाइफ डॉट पर लिस्ट हुए लाइफ एफ8 की कीमत 4,199 रुपए दी गई है।

लाइफ एफ8 स्मार्टफोन लाइफ फ्लैम 8 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। लाइफ एफ8 में जेस्चर कंट्रोल की सुविधा दी गई है जिसके माध्यम से उपभोक्ता कैमरा, म्यूजिक प्लेयर और कई कई एप्लिकेशन आदि को स्क्रीन लॉक होने के वाबजूद भी एक्सेस कर सकते हैं। वहीं इसमें डाटा ट्रांसफर के लिए यूएसबी ओटीजी दिया गया है। जिसका उपयोग कर उपभोक्ता तीव्र गति से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं।

रिलायंस डिजिटल लाइफ एफ8 के स्पेसिफिकेशन

लाइफ एफ8 में 4.5-इंच का आईपीएस एफडब्ल्यूवीजीए डिसप्ले दिया गया है। जिसका स्क्रीन रेजल्यूशन 854×480पिक्सल है। यह स्मार्टफोन 1.3गीगाहर्ट्ज के साथ स्नैपड्रैगन 210 क्वाडकोर प्रोसेसर पर कार्य करता है। इसमें ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो 304 जीपीयू दिया गया है। एंडरॉयड 6.0 मार्शमेलो पर आधारित इस स्मार्टफोन में 1जीबी रैम और 8जीबी इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128जीबी तक का एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं। रिलायंस डिजिटल लाइफ वॉटर 9 और लाइफ एफ1 प्लस भारत में लॉन्च, शुरूआती कीमत 8,499 रुपए

लाइफ एफ8 स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए आॅटो फोकस और एलईडी फ्लैश के साथ 8-मेगापिक्सल का रीयर कैमरा दिया गया हैं जबकि वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए भी 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। अन्य कैमरा फीचर्स के तौर पर इसमें आॅटो फ्रेम रेट, रेड आई ​रीड्यूक्शन, वीडियो एचडीआर सपोर्ट, स्मइल डिटेक्शन, ब्लिक डिटेक्शन और पैनोरामा दिए गए हैं। इसमें अन्य लाइफ ब्रांड की तरह ही 4जी एलटीई सपोर्ट दिया गया है। अन्य कनेक्टिविटी आॅप्शन के तौर पर इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस, जीपीआरएस, ऐज और यूएसबी उपलब्ध हैं। पावर बैकअप के लिए 2,000एमएएच की बैटरी उपलब्ध है। जो कि कंपनी के अनुसार 4जी नेटवर्क पर 8 घंटे का टॉकटाइम और 160 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देने के अलावा 5 घंटे का एचडी वीडियो प्लेबैक और 28 घंटे का आॅडियो प्लेबैक देने में सक्षम है।

कीमत के आधार लाइफ एफ8 को माइक्रोमैक्स कैनवस स्पार्क 4जी और जोलो एरा 4जी से टक्कर मिल सकती है। माइक्रोमैक्स कैनवस स्पार्क 4जी की कीमत 4,999 रुपए है और इसमें 5—इंच का आईपीएस डिसप्ले दिया गया है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से कोटेड है। यह स्मार्टफोन 1.3गीगीाहट्र्ज क्वाडकोर प्रोसेसर पर कार्य करता है। एंडरॉयड 6.0 मार्शमेलो पर आधारित इस स्मार्टफोन में 1जीबी रैम और 8जीबी इंटरनल मैमोरी दी गई है। वहीं फोटोग्राफी के लिए 5-मेगापिक्सल रीयर और 2-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है। इसमें 4जी के साथ वोएलटीई सपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध है।

वहीं जोलो एरा 4जी की कीमत 4,444 रुपए है और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से कोटेड 5-इंच का एचडी आईपीएस डिसप्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन 1.5गीगाहर्ट्ज क्वाडकोर प्रोसेसर पर कार्य करता है। इसमें 1जीबी रैम और 8जीबी इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 32जीबी तक एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं। यह स्मार्टफोन भी एंडरॉयड 6.0 मार्शमेलो पर आधारित है। इसमें 5-मेगापिक्सल रीयर और 2-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। 4जी वोएलटीई सपोर्ट के साथ ही जोलो एरा 4जी में पावर बैकअप के लिए 2,500एमएएच की बैटरी दी गई है।