Jio का न्यू ईयर गिफ्ट, अब सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग

ने अपने यूजर्स को नए साल पर तोहफा दिया है। कंपनी ने , और BSNLसमेत सभी नेटवर्क पर आउटगोइंग कॉल्स फ्री कर दिए हैं। 1 जनवरी 2021 से Jio से अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए कोई IUC (इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज) नहीं देना होगा। के निर्देश पर कंपनी ने ये फैसला लिया है। सितंबर 2019 से यूजर्स से अन्य नेटवर्क पर कॉल करने के लिए फ्री मिनट मिलते थे। फ्री मिनट खत्म होने के बाद यूजर्स को किसी अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग करने के लिए अलग से IUC रिचार्ज कराना होता था।

टेलिकॉम कंपनी ने कहा कि वो अपने सभी ऑफ-नेट (Jio to others) डॉमेस्टिक कॉलिंग के लिए 1 जनवरी 2021 से कोई चार्ज नहीं करेंगे। कंपनी ने अपने फ्री डोमेस्टिक वॉयस कॉलिंग के वादे को पूरा किया है। यूजर्स अब किसी भी नेटवर्क पर फ्री वॉयस कॉलिंग कर सकेंगे। आपको बता दें कि सितंबर 2019 में अन्य टेलिकॉम कंपनियों की शिकायत के बाद TRAI ने Jio को अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए चार्ज देने के लिए आदेश जारी किया था। ने TRAI के आदेश का पालन करते हुए यूजर्स से अन्य नेटवर्क पर कॉल करने के लिए IUC लेना शुरू कर दिया था। हालांकि, जनवरी 2020 से कंपनी ने अपने हर रिचार्ज प्लान के साथ यूजर्स को फ्री IUC मिनट देना शुरू कर दिया था।

Jio ने अक्टूबर में जोड़े 22 लाख नए मोबाइल ग्राहक

पिछले दिनों सामने आई TRAI की रिपोर्ट के मुताबिक, ने अक्टूबर में 2.22 मिलियन (लगभग 22 लाख) नए यूजर्स जोड़े हैं। कंपनी का कुल यूजर बेस 406.3 मिलियन (करीब 40 करोड़) है। Jio इस समय यूजर्स के मामले में देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी है। साल 2016 में अपनी टेलिकॉम सेवाएं शुरू करने के बाद से प्रतिद्वंदी कंपनियों के लिए जियो ने चुनौतियां पेश की हैं। के वायरलाइन सब्सक्राइबर्स की बात करें तो कंपनी ने अक्टूबर में सबसे ज्यादा 2,45,912 ग्राहक जोड़ें हैं। वहीं, Airtel ने 48,397 फिक्सड लाइन सब्सक्राइबर्ज जोड़े हैं। हालांकि, मोबाइल सब्सक्राइबर्स के मामले में Airtel ने Jio से ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं।