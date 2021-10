Revolt RV 400 की बुकिंग जल्द होगी शुरू, इन शहरों में खरीद सकेंगे आप

Revolt Motors अपनी इलेक्ट्रिक बाइक RV 400 के बाजार का विस्तार जल्द ही कर सकती है। कंपनी इस बाइक को जल्द ही कई अन्य भारतीय शहरों में लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो इलेक्ट्रिक वीइकल निर्माता कंपनी 64 नए शहरों में RV 400 रिटेल पॉइंट जोड़ने की योजना बना रही है। इस वक्त Revolt RV 400 बाइक सिर्फ 6 भारतीय शहरों में उपलब्ध है, जिसके कंपनी साल 2022 की शुरुआत तक 70 शहरों में पहुंचाना चाहती है। कंपनी 21 अक्टूबर से अपनी इस बाइक की बुकिंग एक बार फिर शुरू कर सकती है। Also Read - Revolt RV 300 और RV400 इलेक्ट्रिक बाइक के लिए कंपनी ने पेश किया वन-टाइम पेमेंट प्लान, जानें डिटेल्स

इन 70 शहरों के लोग इस बाइक को आसानी से बुक कर सकेंगे। फिलहाल यह बाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कंपनी कोलकाता, बेंगलुरू, जयपुर, सुरत, चंडीगढ़, लखनऊ, एनसीआर और दूसरे शहरों में इसका विस्तार करना चाहती है। इन शहरों में कंपनी अपना सर्विस टच पॉइंट भी स्थापित करना चाहती है, जिससे ग्राहकों को आफ्टर सेल सर्विस दी जा सके।

We know you guys wanted some answers so, here’s the man himself. Rahul Sharma, Co-Founder of Revolt, responds to your comments and shares an electrifying news of the change coming to 70 cities across India!

Bookings for the RV400 open on 21st October. #RideTheChange pic.twitter.com/igzd8B37wX

— Revolt Motors (@RevoltMotorsIN) October 15, 2021