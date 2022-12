Samsung ने अपना सबसे खास Dragon Knight G7 गेमिंग मॉनिटर चीन में लॉन्च कर दिया है। इस मॉनिटर में 32 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है और स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 95 प्रतिशत है। इसके अलावा मॉनिटर में NVIDIA ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट मिलता है। वहीं, इस गेमिंग मॉनिटर को अन्य इलेक्ट्रॉनिक बाजार में Odyssey मॉनिटर के नाम से पेश किया जा सकता है। आइए जानते हैं ड्रैगन नाइट जी7 की कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में… Also Read - Samsung Galaxy S23 Ultra जल्द होगा भारत में लॉन्च, BIS लिस्टिंग से मिले संकेत

Samsung Dragon Knight G7 Features

Samsung Dragon Knight G7 गेमिंग मॉनिटर में 32 इंच का IPS डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 3,840 x 2,160 और स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 95 प्रतिशत है। इसकी स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेट और 400 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। इसे VESA DisplayHDR 400 का सर्टिफिकेशन भी मिला है।

बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए सैमसंग के नए गेमिंग मॉनिटर में AMD और NVIDIA ग्राफिक कार्ड दिया गया है। यह मॉनिटर AMD FreeSync Premium Pro और NVIDIA G-SYNC सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए मॉनिटर में HDMI 2.1 पोर्ट मिलता है। वहीं, यह मॉनिटर Tizen OS पर काम करता है।

कितनी है कीमत

Samsung Dragon Knight G7 गेमिंग मॉनिटर की कीमत 4999 चीनी युआन (लगभग 59,364 रुपये) रखी गई है। फिलहाल, यह जानकारी नहीं मिली है कि इस मॉनिटर को ग्लोबल मार्केट में कब तक पेश किया जाएगा।

अगस्त में लॉन्च हुआ यह गेमिंग मॉनिटर

बता दें कि सैमसंग ने अगस्त में Odyssey Ark 1000R कर्व्ड मॉनिटर को लॉन्च किया था। इसकी कीमत 3,499.99 डॉलर यानी करीब 2,78,000 रुपये है। फीचर पर नजर डाले तो यह मॉनिटर 55 इंच के कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 2160 x 3840 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 165Hz है। इसमें LED मिनी बैकलाइट भी मिलती है।

इसके अलावा मॉनिटर में डॉल्बी वूफर, एटमॉस से लेकर गेमिंग स्टेट्स व कंट्रोल सेटिंग्स तक की सुविधा दी गई है। सैमसंग के इस मॉनिटर में कनेक्टिविटी के लिए चार HDMI 2.1 पोर्ट दिए गए हैं। इस मॉनिटर को भारतीय बाजार में नहीं उतारा गया है।