सैमसंग ने हाल ही में Samsung Display के लिए एक नई माइक्रोसाइट लाइव की है। यहां कंपनी अपने नेक्स्ट-जेन टेक के बारे में जानकारी दे रही है, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप तक के लिए रोल होने वाली, फोल्ड होने वाली और स्लाइड होने वाली OLED स्क्रीन शामिल हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस डिस्प्ले तकनीक को एक स्मार्टवॉच में इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है।

LetsGoDigital ने सैमसंग द्वारा फाइल किया गया एक पेटेंट देखा है, जिसमें कैमरा से लैस एक सैमसंग स्मार्टवॉच दिखाई दे रही है। इस वॉच में एक रोल होने वाला डिस्प्ले लगा हुआ है। LetsGoDigital के मार्क पीटर्स ने इस पेटेंट की तस्वीरों को ट्वीट किया है। आप इन ट्वीट्स को नीचे देख सकते हैं।

Samsung rollable smartwatch with under-display camera 🔥https://t.co/JbLsbyZYnT

– Watch with expandable display

– Crown to rotate and expand the display

– Advanced health features

– Under display camera

– S Pen support#Samsung #SamsungGalaxyWatch #GalaxyWatch #SamsungRollable pic.twitter.com/0PS5BrGY42

— LetsGoDigital – Mark Peters (@letsgodigitalNL) December 10, 2021