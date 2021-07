जल्द ही भारतीय बाजार में एक और सस्ता स्मार्टफोन A03s को लॉन्च करने जा रहा है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्मार्टफोन को BIS (Bureau of Indian Standards) सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है। इस बजट फोन को सर्टिफिकेशन साइट पर मॉडल नंबर SM-A037F/DS के नाम से लिस्ट किया गया है। पहले भी इस मॉडल नंबर के साथ इस फोन के बारे में जानकारी सामने आई है। Also Read - Amazon Deal of the day: इन तीन लेटेस्ट गेमिंग 5G स्मार्टफोन्स पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट

MySmartPrice ने सबसे पहले इस स्मार्टफोन को BIS साइट पर देखा है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, यह फोन Galaxy A03s हो सकता है। इसका लुक और डिजाइन पिछले मॉडल Galaxy A02s की तरह ही होने की उम्मीद है। Also Read - Battlegrounds Mobile India को PC पर खेलने के लिए अपनाएं ये तरीके

क्या होंगे फीचर्स?

Galaxy A03s के अब तक सामने आए रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो इसमें 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले दिए जाने की उम्मीद है। फोन के डिस्प्ले में ट्रेडिशनल V-शेप वाला नॉच दिया जा सकता है। इस फोन को 4GB तक और 64GB तक के स्टोरेज ऑप्शन के साथ लाया जा सकता है। फोन की इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाने के लिए इसमें मेमोरी कार्ड लगाने का विकल्प मिलेगा। Also Read - Vivo S10 फोन MediaTek Dimensity 1100 SoC और 12GB RAM के साथ Geekbench पर हुआ स्पॉट, खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा

यह एंट्री लेवल बजट फोन 450 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। इसमें 5,000mAh की बैटरी और 15W Type C फास्ट चार्जिंग फीचर मिलने की उम्मीद है। Samsung का यह फोन पर आधारित 3.1 के साथ आ सकता है।

इस फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। इसके कैमरे वर्टिकली अलाइंड होंगे। फोन में 13MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया जा सकता है। सेल्फी के लिए फोन में 5MP का कैमरा मिल सकता है।

Galaxy A03s में कनेक्टिविटी के लिए , Blutooth, 3.5mm ऑडियो जैक जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। साथ ही, यह फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ सकता है।

कितनी होगी कीमत?

A03s की कीमत की बात करें तो इसे भी Galaxy A02s की तरह ही 10,000 रुपये की प्राइस रेंज में भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। इस फोन का मुकाबला सीरीज के फोन और 10 सीरीज से हो सकता है।