Samsung Galaxy A03s कंपनी का बजट स्मार्टफोन है, जिसे इस साल फरवरी में भारत में लॉन्च किया जा चुका है। वहीं, अब जल्द ही कंपनी इसका सक्सेसर लेकर आने की तैयारी में है, जिसका नाम Samsung Galaxy A04s होगा। लेटेस्ट रिपोर्ट में सैमसंग के इस नए फोन के रेंडर्स को लीक किया गया है, जिसमें फोन का डिजाइन देखा जा सकता है। Also Read - Samsung Galaxy M53 5G: 12 बजे से Amazon Prime यूजर्स के लिए शुरू होगी पहली सेल, मिलेगा हजारों रुपये का Discount

GizNext की रिपोर्ट में Samsung Galaxy A04s के CAD रेंडर्स को लीक किया गया है। लीक रेंडर्स में फोन का फ्रंट पैनल अपने पिछले वर्जन के समान है, जिसमें 6.5 इंच डिस्प्ले दिया गया है। Samsung Galaxy A03s फोन में भी 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया था। हालांकि, बैक पैनल की बात करें, तो यह अपने पिछले वर्जन से थोड़ा अलग है। फोन में बैक कैमरा के लिए किसी प्रकार का कैमरा मॉड्यूल नहीं दिया गया है। कैमरा सेंसर वर्टिकली बैक पैनल पर स्थित हैं। फिलहाल, कैमरा फीचर्स की जानकारी साफ नहीं है। Also Read - Samsung Phones under 20000: 50MP कैमरा, 8GB तक RAM और 6000mAh तक बैटरी से लैस सैमसंग के टॉप स्मार्टफोन, कीमत 20 हजार रुपये से कम

