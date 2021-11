Samsung के अपकमिंग फोन Galaxy A13 5G के स्पेसिफिकेशन को लेकर पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं। अब Tipster Anthony ने Twitter के जरिए Tweet करके फोन के खास स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दिया है। स्पेसिफिकेशन के अलावा लॉन्चिंग से पहले ही टिप्स्टर ने इस फोन की कीमत के बारे में भी जानकारी दे दी है। आइये, इसकी कीमत, लॉन्चिंग डेट और स्पेसिफिकेशन नीचे से जानते हैं। Also Read - Samsung के स्मार्टफोन में आया नया फीचर, जानिए किन यूजर्स को मिलेगा अपडेट

पिछले महीने आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैमसंग का यह अपकमिंग 5G फोन कंपनी का सबसे सस्ता 5G फोन होगा। नई लीक के अनुसार, Samsung Galaxy A13 5G की कीमत $249 (लगभग 18700 रुपये) के आस-पास होगी। यह फोन Galaxy A12 को रिप्लेस करेगा। Also Read - Samsung Galaxy A13 5G होगा कंपनी का सबसे सस्ता 5G फोन, लीक हुई डिटेल्स

Tipster ने खुलासा किया है कि Galaxy A13 5G फोन में 6.48 इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। पिछले महीने इसके CAD रेंडर्स के अनुसार, कंपनी के इस अपकमिंग फोन में Waterdrop Notch डिस्प्ले दिया जा सकता है। Also Read - Samsung Galaxy A13 5G की जानकारी आई सामने, 50MP कैमरे के साथ बजट रेंज में होगा लॉन्च

अभी फोन के फ्रंट कैमरे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। स्मार्टफोन के बैक में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया जा सकता है। Samsung Galaxy A13 5G फोन Dimensity 700 5G प्रोसेसर से लैस हो सकता है। फोन को इस महीने की शुरुआत में D700 चिप के साथ स्पॉट किया गया था। इसमें 5000mAh की दमदार बैटरी दी जा सकती है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है।

Galaxy A13 5g

– Dimensity 700 5g (2.8x faster than the P35 on A12)

– 6.48 inch FHD+ LCD Display

– 50mp main, 5mp UW & 2mp depth

– 5000mah battery with 25w charging

– 4/6/8gb ram & 64/128gb storage

– Side fingerprint scanner

Around $249 pic.twitter.com/cvvmL8dV8Y

— Anthony (@TheGalox_) October 30, 2021