Samsung Galaxy A13 5G लॉन्च हो गया है। कंपनी ने अपने इस 5G फोन को कल यानी 1 दिसंबर को US में कंपनी के सबसे किफायती 5G स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च किया है। इसकी खासियत है कि बजट रेंज फोन के बाद भी इसमें कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। हाल में इस फोन को लेकर खास जानकारी सामने आई है। US में Samsung अपने इस हैंडसेट को बिना चार्जर के शिप कर रही है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को फोन के साथ चार्जर नहीं दिया जा रहा है।

पिछले साल Apple ने अपने iPhones के साथ चार्जर नहीं देने का फैसला किया था। अब Samsung ने खुलासा किया है कि वह अपने नए Samsung Galaxy A13 5G फोन को US में बिनी चार्जर के शिप करने की योजना बना रहा है। दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग ने यह खुलासा एक प्रेस रिलीज के माध्यम से किया है।

Samsung Galaxy A13 5G Price

Samsung Galaxy A13 5G की कीमत $249.99 रुपये है। आमतौर पर सैमसंग इस सेगमेंट के अपने स्मार्टफोन के साथ एक चार्जर और ईयरफोन देता है। हालांकि, कुछ कारणों के चलते कंपनी ने नए मॉडल के साथ ऐसा नहीं करने का फैसला किया है।

यह डिवाइस बिक्री के लिए 3 दिसंबर से ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसे US में Samsung.Com और AT&T से खरीद सकते हैं। इस फोन को खरीदने के इच्छुक लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि उन्हें इसके साथ एक चार्जर भी खरीदना होगा। कंपनी ने सैमसंग से अप्रूवड चार्जर और केबल खरीदने की सलाह दी है।

Samsung Galaxy A13 5G Specification

हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Galaxy A13 5G में 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, इसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। इसमें MediaTek Dimensity 700 SoC, 50MP का मेन कैमरा, 2MP का मेक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर लगा है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का कैमरा मिलता है। फोन में USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हैडफोन जैक, MicroSD कार्ड स्लॉट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस है। स्मार्टफोन Android 11 पर रन करता है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह 15W चार्जिंग को सपोर्ट करती है।