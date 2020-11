Samsung Galaxy A50s को मिल रहा One UI 2.5 अपडेट और नवंबर 2020 सिक्योरिटी पैच

Samsung Galaxy A50s स्मार्टफोन के लिए कंपनी ने One UI 2.5 अपडेट जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अपडेट के साथ कंपनी नवंबर 2020 का Android security patch भी दे रही है। हालांकि यह अपडेट फिलहाल सिर्फ वियतनाम के लिए जारी किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही इसे अन्य देशों में जारी करेगी। One UI 2.5 के अपडेट में यूजर्स को मैसेज के लिए SOS फीचर, गूगल नेविगेशनल गेस्चर थर्ड पार्टी एप्स के लिए, बिटमोजी फंक्शनैलिटी ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले के लिए और एक बेहतर कैमरा एक्सपीरियंस समेत कई अन्य नए फीचर प्रदान किए जा रहे हैं। Also Read - 5 कैमरा वाले स्मार्टफोन Rs 2,500 EMI पर ले आएं घर, Samsung, Realme, Vivo, Xiaomi, Oppo हैं ऑप्शंस

वियतनाम में Samsung Galaxy A50s के लिए जारी हुए One UI 2.5 का अपडेट फर्मवेयर वर्जन A507FNXXU5CTK3 के साथ आ रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो इसे अपडेट नोटिफिकेशन पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। यदि आपको नोटिफइकेशन ना मिले तो आप Settings > Software update > Download and install पर जाकर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि One UI 2.5 का अपडेट फिलहाल सिर्फ वियतनाम के लिए जारी किया गया है। Also Read - Samsung Galaxy A50s की कीमत भारत में हुई कम: 32MP सेल्फी कैमरा वाले फोन की नई कीमत जानें

गौरतलब है कि सैमसंग गैलेक्सी ए51 स्मार्टफोन के लिए One UI 2.5 का अपडेट लगभग एक महीने पहले ही जारी कर दिया गया है। हालांकि इस अपडेट में अक्टूबर 2020 का सिक्योरिटी पैच मौजूद था, जबकि गैलेक्सी A50s को नवंबर महीने के सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट मिल रहा है। यह अपडेट एंड्रॉयड 10 पर आधारित है। बता दें कि साथ कोरियन कंपनी One UI 3.0 को टेस्ट कर रही है, जो एंड्रॉयड 11 पर आधारित है। Also Read - Samsung Galaxy A50s की भारत में कीमतें हुई कम, जानें नई कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy A50s स्पेसिफिकेशन्स

Galaxy A50s में 6.4-inch Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले के साथ इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन में Exynos 9611 SoC के साथ 4GB / 6GB RAM और 128GB storage है। फोन के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी कैमरा 48मेगापिक्सल का, सेकंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का और 5मेगापिक्सल का तीसरा सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन में Android Pie के साथ 4,000mAh battery है। फोन 15W फास्ट चार्जिंग के साथ ब्लैक, वाइट और वॉयलेट कलर ऑप्शन के साथ आता है।