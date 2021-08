Samsung Galaxy A52s 5G की लॉन्च डेट कंफर्म, 1 सितंबर को लेगा भारत में एंट्री

Samsung Galaxy A52s 5G का पहला टीजर पिछले सप्ताह ही रिलीज हो गया था। काफी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में Samsung India ने इसे अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इस फोन की लॉन्चिंग डेट की घोषणा की है। कंपनी इस अपकमिंग 5G फोन को भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च करने वाली है। बता दें कि फोन को इस महीने की शुरुआत में ही UK में लॉन्च किया गाय लॉन्चिंग से पहले ही फोन के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। Also Read - 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 6000mAh बैटरी वाले Samsung Galaxy F41 पर 5000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट

कंपनी द्वारा किए गए ट्वीट में बताया गया है कि फोन को 1 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसे देश में 1 सितंबर, 2021 (बुधवार) को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा।

Awesome is just around the corner. Get ready as we unveil the all new #GalaxyA52s5G in its Awesome glory on 1st September, 12PM. Catch the super-fast, super smooth smartphone in 3 stunning shades, ready to win you over: Awesome black, Awesome white and Awesome violet.

