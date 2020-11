Samsung Galaxy A70 को मिल रहा One UI 2.5 का अपडेट और सिक्योरिटी पैच

स्मार्टफोन को .5 का अपडेट भारतीय बाजार में मिलने लगा है। रिपोर्ट्स की मानें तो A70 स्मार्टफोन को पिछले हफ्ते यूक्रेन में अपडेट मिला था और अब इसे भारतीय बाजार में अपडेट मिल रहा है। One UI 2.5 के साथ कथित रूप से नवंबर 2020 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो One UI 2.5 के अपडेट के साथ कैमरा की सुपर स्टेडी मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग को बेहतर किया गया है। SamMobile की रिपोर्ट के मुताबिक Samsung Galaxy A70 स्मार्टफोन भारत में मिल रहा One UI 2.5 अपडेट A705GMDDU5CTK4 फर्मवेयर वर्जन है। Also Read - Samsung Galaxy A12, Galaxy A02s सस्ते फोन 5000mAh बैटरी के साथ हुए पेश, Xiaomi, Realme को टक्कर

इसका साइज लगभग 1.23 जीबी का है। इसे आप नोटिफिकेशन पर टैप करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको अपग्रेड का नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आपको Settings > Software update > Download and install पर जाकर अपडेट के लिए चेक करना होगा। एंड्रॉयड 10 पर आधारित सैमसंग गैलेक्सी ए70 का अपडेट जीपीएस इम्प्रूवमेंट के साथ आता है। वहीं वनयूआई 2.5 अपडेट के साथ यूजर्स को बिटमोजी स्टीकर, ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले और नया स्प्लिट कीबोर्ड मोड मिलेगा। Also Read - 1082 रुपये की EMI के साथ खरीदें 64MP कैमरे वाला Samsung Galaxy M51, कीमत में भी हुई कटौती

Samsung Galaxy A70: स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

Samsung ने Galaxy A70 के केवल एक ही वेरिएंट में पेश किया है। 28,990 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है और इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है। फोन में 6.7-inch है जिसका रिजॉल्यूशन 2400 x 1080 पिक्सल्स है। फोन को वॉटरड्रॉप नॉच के साथ पेश किया गया है। फोन में के साथ 6जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज है। कंपनी ने इसका 8जीबी वेरिएंट भी लॉन्च किया था, लेकिन इसे भारत में पेश नहीं किया गया है। Also Read - Samsung का मिड रेंज 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन हुआ Geekbench पर स्पॉट, जानें संभावित फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए Galaxy A70 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला सेंसर 32मेगापिक्सल का, दूसरा सेंसर 8मेगापिक्सल का और तीसरा सेंसर 5मेगापिक्सल का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन One UI पर ऑपरेट होता है जो एंड्रॉइड पाई पर बेस्ड है। इसमें 4,500mAh की बैटरी है और यह 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।