Samsung Galaxy Book Go और Galaxy Book Go 5G लॉन्च हो गए हैं। ये दोनों 'always-on, always-connected' लैप्टॉप्स Chrome OS पर चलने वाले लैप्टॉप्स से मुकाबला करने उतर रहे हैं।

दोनों डिवाइस Qualcomm Snapdragon चिप्स से लैस हैं, Microsoft Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं और दोनों में 180-डिग्री फोल्ड होने वाला हिंज है। इनका टारगेट यूजर बेस Chromebook लैप्टॉप्स की ही तरह रिमोट वर्क या स्टडी करने वाला ग्रुप है।

Samsung Galaxy Book Go, Galaxy Book Go 5G price

Samsung Galaxy Book Go का Wi-Fi मॉडल 349 डॉलर का है जो इंडियन करेन्सी में करीब Rs 25,500 होते हैं। इस लैप्टॉप के LTE मॉडल की कीमत अभी नहीं आई है। यह डिवाइस कुछ चुनिंदा मार्केट्स में जून में सेल पर जाएगा। Samsung Galaxy Book Go 5G की कीमत अभी नहीं आई है। कम्पनी का कहना है कि इसकी कीमत इसी साल बाद में अनाउन्स की जाएगी।

क्या खास है इन नए लैप्टॉप में

सैमसंग का कहना है कि Galaxy Book Go और Galaxy Book Go 5G दोनों की बिल्ड ने military-grade MIL-STD-810G टेस्ट को पास किया है। ये लैप्टॉप्स Windows 10 OS पर चलेंगे और दोनों में ही Microsoft Your Phone app पहले से इंस्टॉल किया हुआ आएगा, जिसकी मदद से आप अपने फोन को लैप्टॉप से सिंक कर सकते हैं। इसके अलावा इन लैप्टॉप्स में Samsung TV Plus सर्विस एम्बेड है।

Samsung Galaxy Book Go में 14-इंच की FHD TFT डिस्प्ले है जो 1920×1080 पिक्सल रेसोल्यूशन सपोर्ट करती है। यह लैप्टॉप चार कोर वाले Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 प्रॉसेसर से लैस है जिसके साथ में Adreno GPU लगा हुआ है। यूजर्स को 4GB और 8GB LPDDR4x RAM के ऑप्शन के साथ 64GB और 128GB स्टोरेज के ऑप्शन भी मिलेंगे। इसमें Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.1, दो USB Type-C पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट, microSD card सपोर्ट और एक 3.5mm हेडफोन जैक मिलेगा। LTE वेरिएंट में नैनो SIM कार्ड स्लॉट भी मिलेगा।

इसके अलावा इस लैप्टॉप में 720p HD webcam और एक डिजिटल microphone भी मिलेगा. इनमें 42.3Wh बैटरी है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सैमसंग डब्बे में ही USB Type-C फास्ट चार्जर दे रहा है। लैप्टॉप्स का वजन 1.38 किलो–ग्राम है। सैमसंग ने Galaxy Book Go 5G के स्पेक्स के बारे में नहीं बताया है मगर यह लैप्टॉप शायद Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G प्रॉसेसर से लैस होगा।