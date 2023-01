Samsung Galaxy Book2 Go series लॉन्च हो गई है। इस सीरीज के तहत सैमसंग ने दो डिवाइस Samsung Galaxy Book2 Go और Galaxy Book2 Go 5G पेश किए हैं। कंपनी ने इस सीरीज को सिंगल कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। इन दोनों लैपटॉप को कुछ दिन पहले हुए सबसे बड़े टेक इवेंट CES 2023 में पेश किया गया था। Also Read - Samsung Galaxy A14 5G के लॉन्च से पहले कीमत लीक, 5000mAh बैटरी के साथ दे सकता है दस्तक

लैपटॉप के साथ ही कंपनी ने इवेंट में अपने कई शानदार प्रोडक्ट से पर्दा उठाया था। इन लैपटॉप में 8GB तक RAM मिलती है। इसके अलावा, दोनों लैपटप कई शानदार फीचर्स के साथ आते हैं। अब कंपनी ने इनकी कीमत और सेल के बारे में सभी डिटेल दी है। आइये, जानते हैं…

Samsung Galaxy Book2 Go series Specification

फीचर्स के मामले ये दोनों लैपटॉप एक जैसे हैं। हालांकि, 5G वेरिएंट में कुछ अन्य सुविधाएं देखने को मिलती हैं। नए Samsung Galaxy Book2 Go सीरीज लैपटॉप्स में 14 इंच का IPS डिस्प्ले दिया गया है। इन दोनों लैपटॉप्स में Snapdragon 7c Plus Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। इसका 5G एडिशन dual-SIM कनेक्टिविटी के साथ आता है।

बता दें कि दोनों लैपटप में मिलने वाले Qualcomm Snapdragon 7c Plus Gen 3 चिपसेट में चार ARM Cortex-A78 CPU कोर, चार Cortex-A55 CPU कोर के साथ Adreno GPU मिलता है। Galaxy Book2 Go 5G में दिया गया 5G मॉडम अंडर 6GHz 5G को सपोर्ट करता है। इन दोनों डिवाइस में सैमसंग ने 42.3 Wh की बैटरी दी है।

Galaxy Book2 Go series में USB-A और USB-C पोर्ट्स दिए गए हैं। साथ ही इनमें MicroSD स्लॉट भी मिलता है। लैपटॉप का 5G वर्जन को USB-C पोर्ट के जरिए किसी भी 45W चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। सीरीज में 8GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है।

कितनी है कीमत?

कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy Book2 Go को कंपनी ने £499 (लगभग 50,049 रुपये) में लॉन्च किया है। वहीं, 5G मॉडल की कीमत £649 (लगभग 57,177 रुपये) है। लैपटॉप को silver colorway में लाया गया है।