सैमसंग के इन स्मार्टफोन को मिलेगा One UI 2.5 का अपडेट, जुड़ेंगे कई नए फीचर्स

सैमसंग ने एंड्रॉयड 10 पर आधारित One UI 2.5 ओएस जारी कर दिया है। यह अपडेट फिलहाल Galaxy Note 20 सीरीज और Galaxy Tab S7 सीरीज के साथ जारी किया गया है। ध्यान रहे कि इस साल की शुरुआत में सैमसंग ने One UI 2.1 अपडेट गैलेक्सी एस 20 सीरीज के साथ जारी किया था। चूंकि नया नोट डिवाइस बिक्री के लिए उपलब्ध है, इसलिए कंपनी ने इसका रोलआउट शुरू कर दिया है। सैमसंग द्वारा जारी आधिकारिक पोस्ट में One UI 2.1 अपडेट पाने वाले डिवाइस की लिस्ट जारी की गई है।

बता दें कि साल 2018 में एंड्रॉयड पाई पर आधारित One UI का पहला वर्जन जारी किया गया था। उसके बाद से ही इसमें नए फीचर जोड़े गए और नए अपडेट जारी किए गए हैं। नए फ्गैलशिप के साथ इस यूआई को एंड्रटॉयड 10 के साथ ऑप्टिमाइज किया गया है। फोन में नए फीचर भी जोड़े गए हैं। One UI के लेटेस्ट अपडेट में यूजर्स को निम्न फीचर्स मिलेंगे।

One UI कैमरा

प्रो वीडियो मोड: स्मार्टफोन के माइक डायरेक्शन और एक्सटर्नल माइक्रोफोन का कंट्रोल

24fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग

21:9 cinematic aspect ratio वीडियो रिकॉर्डिंग

Samsung Notes

ऑटो बुकमार्क

पीडीएफ फाइल्स को एडिट और इंपोर्ट करने का सपोर्ट

गैलेक्सी स्मार्टफोन, गैलेक्सी टैब और पीसी के बीच सिंक और ऑटो सेव का फीचर

नए टेम्पलेट्स और बैकग्राउंड कलर ऑप्शन

टाइप डॉक्यूमेंट के लिए हैंडराइटिंग टेक्स्ट

Samsung DeX

Wireless DeX सपोर्ट

मल्टी फिंगर गेस्चर सपोर्ट

कनेक्टिविटी

वाईफाई पासवर्ड शेयर

वाईफाई कनेक्शन की स्पीड

रिमाइंडर

आने वाली मीटिंग और टास्क के लिए प्रीसेट टाइम और लोकेशन

इन डिवाइस को मिलेगा One UI 2.5 अपडेट

ध्यान रहें कि सैमसंग ये सभी फीचर्स नीचे दिए गए सभी डिवाइस के लिए उपलब्ध नहीं कराएगी। बता दें कि सैमसंग वनयूआई का अपडटे बैच में जारी करेगी। इसलिए सभी यूजर्स को इसका अपडटे एक साथ नहीं मिलेगा बल्कि यह अलग अलग बैच में मिलेगा। आइए जानते हैं सैमसंग का नया One UI 2.5 अपडेट किन डिवाइस को मिलेगा।

Galaxy S सीरीज

Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S20 Ultra Galaxy S20+ 5G Galaxy S20+ Galaxy S20 5G Galaxy S20 Galaxy S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S10 Galaxy S10e Galaxy S10 Lite Galaxy S9+ Galaxy S9



Galaxy Note सीरीज

Galaxy Note10+ 5G Galaxy Note10+ Galaxy Note10 5G Galaxy Note10 Galaxy Note10 Lite



Galaxy Z सीरीज