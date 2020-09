Samsung Galaxy F सीरीज का हुआ ऐलान, जल्द होगी भारत में लॉन्च

सैमसंग जल्द ही एक नई सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने Samsung Galaxy F को टीज किया है, जो पिछले महीने तक महज अफवाह थी। कंपनी ने इस स्मार्टफोन सीरीज को अपने ट्विटर अकाउंट पर टीज किया है, हालांकि इस फोन के बारे में कंपनी ने कोई स्पेसिफिकेशन्स साझा नहीं किए हैं। samsung Galaxy F सीरीज, गैलेक्सी एम और गैलेक्सी ए सीरीज के साथ मौजूद रहेगी, जिसे कंपनी ने पिछले साल पेश किया है। Samsung Galaxy F सीरीज का पहला स्मार्टफोन 30 हजार रुपये से कम के बजट में लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस स्मार्टफोन का नाम Samsung Galaxy F41 होगा। Also Read - Samsung Galaxy F41 स्मार्टफोन इन फीचर्स के साथ हो सकता है भारत में लॉन्च

सैमसंग इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर नई स्मार्टफोन सीरीज को टीज किया है। अपने ट्वीट में सैमसंग ने लिखा, नया गैलेक्सी एफ आपके ऊपर अपनी छाप छोड़ जाएगा। जुड़े रहिए #FullOn के लिए। कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की तारीख या इस सीरीज के पहले स्मार्टफोन का नाम जैसी कोई जानकारी साझा नहीं की है। चूंकि कंपनी ने इस स्मार्टफोन सीरीज को टीज कर दिया है, इसलिए जल्द ही इसकी और जानकारियां भी सामने आने की संभावना है। Also Read - Samsung जल्द इंट्रोड्यूस करने वाला है मिड प्राइस रेंज में Galaxy F सीरीज

सैमसंग का यह स्मार्टफोन 6.4-inch के फुल एचडी प्लस इनफिनिटी यू डिस्प्ले के साथ आएगा, जो 1080X230 पिक्सल के रेज्यूलेशन का होगा। इस स्मार्टफोन Exynos 9611 प्रोसेसर मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो यह फोन 6 जीबी रैम और दो स्टोरेज विकल्प- 64 जीबी और 128 जीबी के साथ आएगा। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन में माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। Also Read - शाओमी का फोल्ड होने वाला टैबलेट ऑनलाइन देखा गया, वीडियो में देखें

Let nothing hold you back. Get ready to go #FullOn. Surfing on your feed soon. #GalaxyF#Samsung pic.twitter.com/Xuhsrh7eok

— Samsung India (@SamsungIndia) September 20, 2020