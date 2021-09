Samsung Galaxy F42 5G और Galaxy M52 5G स्मार्टफोन इस महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। हाल में एक टिप्सटर ने यह दावा किया था। अब गैलेक्सी F42 5G को Google Play Console के डेटाबेस में देखा गया है। इससे संकेत मिलते हैं कि सैमसंग का यह नया 5जी स्मार्टफोन जल्द भारज में लॉन्च हो सकता है। Also Read - Samsung Galaxy A52s 5G भारत में हुआ लॉन्च, 64MP क्वॉड कैमरा, 120Hz रिफ्रेश और Snapdragon 778G से लैस

जून में सैमसंग के दो आने वाले स्मार्टफोन Galaxy Wide5 (SM-E426S) और Galaxy F42 5G (SM-E426B) सामने आए थे। एक जैसे मॉडल नंबर से संकेत मिलते हैं कि Wide5 और F42 5G एक ही फोन हो सकते हैं, जिन्हें अलग-अलग बाजारों में अलग-अलग नामों से पेश किया जाएगा। Wide5 को साउथ कोरिया में, जबकि F42 5G को भारत में रिलीज किया जा सकता है।

टिप्सटर Tamilan Techinical ने गैलेक्सी F42 5G के स्पेसिफिकेशन शेयर किए हैं। साथ में फोन की तस्वीर और गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट भी है। गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग में Galaxy F42 और Galaxy Wide5, दोनों नाम हैं। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि यह फोन FHD+ रेजलूशन के साथ आएगा।

[EXCLUSIVE] Samsung Galaxy F42 5G (Samsung Galaxy Wide5) listed on Google Play Console. Launching in India Soon. Samsung Galaxy F42 Specifications:

– FHD+ Infinity V display

– Mediatek Dimensity 700 Soc

– Android 11

– 6GB RAM

– Sidemounted Fingerprint Sensor

– Blue Colour Coming pic.twitter.com/ZhnYJWXtPd — தமிழன் டெக்கினிக்கல் (Tamilan Techinical) (@TTechinical) September 1, 2021

सैमसंग के इस नए स्मार्टफोन में Dimensity 700 (MT6833V/NZA) चिपसेट के साथ 6GB RAM मिलेगा। फोन Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग में दिखी तस्वीर से साफ है कि Galaxy F42 या Galaxy Wide5 टियरड्रॉप नॉच और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह डिवाइस मौजूदा Galaxy A22 5G स्मार्टफोन का रिब्रांडेड वर्जन होगा।

Samsung Galaxy A22 5G के स्पेसिफिकेशन्स

गैलेक्सी A22 5G की बात करें, तो यह स्मार्टफोन 6.6-इंच FHD+ टियरड्रॉप नॉच स्क्रीन के साथ आता है। इसमें Dimensity 700 SoC के साथ 8GB तक RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। फोन में 5000mAh की बैटरी है, जो 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Galaxy A22 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। साथ में 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के सेंसर मिलते हैं। फोन का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। यह स्मार्टफोन साइड-माउंटेड फिंगरप्रिट सेंसर और स्टोरेज बढ़ाने के लिए माइक्रो-एसडी कार्ड स्लॉट के साथ आता है।