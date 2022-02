सैमसंग आज भारत में एक इवेंट का आयोजन करने जा रहा है जिसके लिए कंपनी द्वारा मीडिया इंवाइट भेजे जा चुके हैं। किंतु मीडिया इंवाइट में कंपनी ने लॉन्च होने वाले डिवाइस का खुलासा नहीं किया है। किंतु उसमें “Get ready for the Prime Time” के साथ बड़े अक्षरों में ‘J’ लिखा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज सैमसंग भारत में गैलेक्सी जे7 प्राइम को लॉन्च कर सकती है। जिसे कुछ समय पहले ही वियतनाम में लॉन्च किया गया था। गैलेक्सी जे7 प्राइम फुल मेटल बॉडी डिजाइन से निर्मित होगा। इसमें बायोमेट्रिक आॅथेंटिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर की सुविधा उपलब्ध होगी। आइए जानते हैं लॉन्च से पहले गैलेक्सी जे7 प्राइम के सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। Also Read - सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime को अक्टूबर में ही मिला नवंबर 2018 सिक्योरिटी पैच

सैमसंग गैलेक्सी जे7 प्राइम में 2.5डी कर्व्ड डिसप्ले होगा जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 से कोटेड होगा। वहीं हाल ही में मुंबई के ​मोबाइल रिटेलर सैमसंग गैलेक्सी जे7 प्राइम की भारतीय कीमत के बारे में जानकारी दी गई थी। जिसके अनुसार इस स्मार्टफोन की कीमत 18,790 रुपए होगी। इस कीमत में इसे ओपो एफ1एस और जियोनी एस6एस से ​टक्कर मिल सकती है। जो कि भारत में 17990 रुपए और 17,999 रुपए की कीमत के साथ उपलब्ध हैं। गैलेक्सी जे7 प्राइम समेत य​ह तीनों ही स्मार्टफोन सेल्फी को ध्यान आधारि​त हैं। यानि इनसे शानदार सेल्फी क्लिक की जा सकती है। जियोनी एस6एस में एलईडी और आॅटो फोकस के साथ 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। जबकि ओपो एफ1एस में 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। वहीं गैलेक्सी जे7 प्राइम भी आॅटो फोकस और एलईडी के साथ 8-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ उपलब्ध होगा। Also Read - भारत में सस्ता हुआ सैमसंग का यह स्मार्टफोन

सैमसंग गैलेक्सी जे7 प्राइम के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

सैमसंग गैलेक्सी जे7 प्राइम कंपनी द्वारा लॉन्च​ किए गए गैलेक्सी जे7 (2016) का अपग्रेड वर्जन है। इसमें 2.5डी कर्व्ड ग्लास के साथ 5.5-इंच का फुल एचडी आईपीएस डिसप्ले होगा। यह स्मार्टफोन एक्सनोस 7870 आॅक्टाकोर प्रोसेसर पर पेश होगा। इसमें 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल मैमोरी होगी। इसके अलावा माइक्रोसएडी कार्ड के माध्यम से 256जीबी तक एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं। वहीं फोटोग्राफी के लिए 13-मेगापिक्सल रीयर और 8-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा उपलब्ध होगा। कनेक्टिविटी आॅप्शन के तौर पर गैलेक्सी जे7 प्राइम में 4जी वोएलटीई सपोर्ट के अलावा 3जी, ब्लूटूथ, वाईफाई, एनएफीसी और माइक्रोयूएसबी दिए गए हैं। वहीं पावर बै​कअप के लिए 3,300एमएएच की बैटरी हो सकती हैं। यह स्मार्टफोन एंडरॉयड 6.0 मार्शमेलो पर आधारित होगा। आज भारत में लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी जे7 प्राइम, लॉन्च से पहले जानें इसके स्पेसिफि​केशन और फीचर्स

वहीं गैलेक्सी जे7 प्राइम के प्रतियोगी स्मार्टफोन जियोनी एस6एस और ओपो एफ1एस में 5.5—इंच का डिसप्ले दिया गया है। जहां एस6एस में फुल एचडी डिसप्ले है वहीं एफ1एस में एचडी डिसप्ले है। इसके अलावा एस6एस मीडियाटेक एमटी6753 आॅक्टाकोर प्रोसेसर पर आधारित है। इसमें 3जीबी रैम, 32जीबी इंटरनल मैमोरी, 13—मेगापिक्सल रीयर कैमरा और 3,150एमएएच की बैटरी दी गई है। जबकि ओपो एफ1एस में मीडियाटेक एमटह6750 आॅक्टाकोर प्रोसेसर, 3जीबी रैम, 32जीबी इंटरनल मैमोरी, आॅटो फोकस और एलईडी के साथ 13—मेगापिक्सल रीयर कैमरा और 3,075एमएएच की बैटरी उपलब्ध है। दोनों ही स्मार्टफोन में डुअल सिम कार्ड स्लॉअ, 5जी कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ और वाईफाई ​मौजूद हैं।