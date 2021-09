Samsung ने अपने दो बजट स्मार्टफोन की कीमत बढ़ा दी हैं। कंपनी ने अनाउंस किया है कि अब Galaxy M12 और Galaxy F12 अपनी ओरिजनल सेल प्राइस से 500 रुपये ऊपर बिकेंगे। इन दोनों फोन पर नई कीमत मंगलवार 7 सितम्बर 2021 से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनल पर लागू होगी। Also Read - 48MP रियर कैमरा, 6000mAh बैटरी, 6GB तक RAM और 128GB स्टोरेज वाले Samsung Galaxy M12 पर मिल रही छूट, Exchange Offer और EMI पर भी खरीदने का मौका

Samsung के Galaxy M12 और Galaxy F12 फोन एक जैसे दिखते हैं और दोनों में स्पेसिफिकेशन्स भी बराबर हैं। दोनों ही डिवाइस 90Hz डिस्प्ले, चार बैक कैमरे और एक 6000mAh बैटरी के साथ आते हैं। इन दोनों डिवाइस में बस स्टोरेज ऑप्शन का फर्क है। आइए सैमसंग के M12 और F12 स्मार्टफोन की नई कीमत पर नजर डाल लेते हैं। Also Read - Deal of the Day: आज Oppo, iQOO, Samsung, iPhone और Vivo के फोन्स पर मिल रहा डिस्काउंट

Samsung Galaxy M12 और Galaxy F12 की बढ़ी कीमत

Samsung Galaxy M12 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के सिंगल मॉडल में आता है। इसकी कीमत पहले 10,999 रुपये थी, जो कि अब 500 रुपये बढ़ने के बाद 11,499 रुपये हो गई है। Also Read - Samsung Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) हुआ भारत में लॉन्च, जानें कीमत से लेकर स्पेसिफिकेशन्स तक

Samsung Galaxy F12 का बेस मॉडल 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है। यह पहले 10,999 रुपये का हुआ करता था, लेकिन अब यह 11,499 रुपये में बिक रहा है। इस डिवाइस का 128GB स्टोरेज मॉडल पहले 11,999 रुपये का हुआ करता था, मगर अब यह 12,499 रुपये में बिक रहा है।

Samsung Galaxy M12 और Galaxy F12 स्पेसिफिकेशन्स

Samsung Galaxy M12 और Galaxy F12 एक 6.5-इंच की HD+ LCD स्क्रीन के साथ आते हैं जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती हैं। दोनों में ही वाटरड्राप नॉच डिजाइन है, जिसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है। दोनों डिवाइस की बैक पर चार कैमरे हैं, जिनमें एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस है, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है।

सैमसंग के ये दोनों ही डिवाइस कंपनी के Exynos 850 प्रोसेसर से लैस हैं। दोनों डिवाइस में 4GB रैम है, मगर जहां Galaxy M12 फोन सिर्फ 64GB स्टोरेज मॉडल में आता है, Galaxy F12 में आपको 64GB के साथ 128GB स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलता है। दोनों डिवाइस में एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है। सैमसंग के ये दोनों स्मार्टफोन एक 6,000mAh की बैटरी और 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। दोनों डिवाइस एंड्राइड 11 पर बने हुए OneUI 3.1 पर चलते हैं।