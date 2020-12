Samsung के इस बजट फोन को सबसे पहले मिल रहा One UI 3.0 का अपडेट

सैमसंग धीरे धीरे अपने स्मार्टफोन्स को एंड्रॉयड 11 पर आधारित लेटेस्ट पर अपडेट कर रही है। शुरुआती डेवलपर बीटा के बाद कंपनी ने मौजूदा साल और पिछले साल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन को स्टेबल अपडेट तक पहुंचाने की कोशिश जारी रखी है। अब कंपनी ने यह अपडेट अपने बजट स्मार्टफोन सीरीज यानी M-सीरीज तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। Sammobile की रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग ने आखिरकार स्मार्टफोन के लिए बीटा प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। बीटा प्रोग्राम के लिए यूजर्स को सैमसंग मेंबर्स एप्स के जरिए खुद को एनरोल करना होगा। Also Read - Flipkart Electronics Sale: फ्लिपकार्ट पर आ रही नई सेल, इन 10 स्मार्टफोन्स पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

एप को ओपन करने के बाद आपको One UI का एक बैनर नजर आएगा। जिसका पर क्लिक करके यूजर्स को अपना रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस कम्पलीट करना होगा। बता दें कि पहले One UI Core 3.0 Beta का फर्मवेयर वर्जन M315FDDU2ZTLF है, जो रजिस्टर्ड डिवाइस के लिए जारी होगा। यह नए एंड्रॉयड 11 ओएस अपग्रेड और दिसंबर 2020 के सिक्योरिटी पैच के साथ आएगा।

M31 स्पेसिफिकेशन्स

फोन में 6.4-inch स्क्रीन के साथ 15W फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया है। फोन में FHD+ infinity-U डिस्प्ले दिया गया है। फोन को 6,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टफोन octa-core 9611 प्रोसेसर और Mali-G72 MP3 के साथ आएगा। स्मार्टफोन में 6GB LPDDR4x मिलेगा और 128 जीबी तक का स्टोरेज मिलेगा।

स्मार्टफोन में कंपनी ने क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें प्राइमरी सेंसर 64मेगापिक्सल का है, जिसमें f/1.8 अपर्चर दिया गया है। इसका अलावा दूसरा कैमरा 8मेगापिक्सल का है जो वाइड एंगल कैमरा है। तीसरा कैमरा 5मेगापिक्साल का और चौथा सेंसर भी 5मेगापिक्सल का है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, यह कैमरा f/ अपर्चर के साथ आता है। इसमें रिकॉर्डिंग के साथ हाइपरलैप्स, स्लो मो और सुपर स्टेडी मोड्स दिए गए हैं।