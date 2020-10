Samsung Galaxy M31 Prime स्मार्टफोन हुआ टीज, जल्द होगा भारत में लॉन्च

सैमसंग जल्द ही अपने गैलेक्सी एम लाइनअप में एक नया स्मार्टफोन जोड़ने वाली है। कंपनी ने क्वाड रियर कैमरे वाले एक स्मार्टफोन को टीज किया है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी Samsung Galaxy M31 Prime स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। इस स्मार्टफोन को सैमसंग ने ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर टीज किया है और इस पर कमिंग सून टैग लगा हुआ है। कयास हैं कि सैमसंग अपने इस नए स्मार्टफोन को अमेजन ग्रेड इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान लॉन्च कर सकती है। यह सेल 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है। हालांकि इससे पहले Samsung Galaxy M31 Prime स्मार्टफोन कभी चर्चा में नहीं आया है। Also Read - Samsung Galaxy F41 स्मार्टफोन 8 अक्टूबर को होगा लॉन्च, ये हो सकती है कीमत और खूबियां

अमेजन के टीजर में Samsung Galaxy M31 Prime स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स को भी हाईलाइट किया गया है। जिसमें स्मार्टफोन के प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी की जानकारी है। देखने से यह स्मार्टफोन एक मिड रेंज बजट वाला फोन लगता है और काफी हद तक सैमसंग गैलेक्सी एम31 से मिलता जुलता है। एक टिप्स्टर ने भी इस स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी साझा की है।

Samsung is preparing to launch a new phone under M-series with Prime moniker

-64MP GW1 + 8MP Wide + 5MP Macro + 5MP Depth

-32MP

-Exynos 9611

-6000mAh, 15W, USB-C

Sounds familiar right? From the specs & render this phone looks similar #GalaxyM31, so maybe M21/M31 Prime? pic.twitter.com/47SoreNpT2

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) October 6, 2020