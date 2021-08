Samsung Galaxy M32 5G फोन को आज भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसे कंपनी एक ऑनलाइन इवेंट के जरिए लॉन्च कर सकती है। यह फोन इस साल जून में लॉन्च हुए Galaxy M32 का 5G वेरिएंट है। लॉन्चिंग से पहले ही इस फोन में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी सामने आ गई है। Also Read - Deal of the Day: 5G फोन Mi 11X और iQOO Z3 को छूट में खरीदने का मौका, लैपटॉप और हेडफोन पर मिल रहा Discount

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon ने भी इसके कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया है। साथ ही इस स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में भी बताया है। आइए, Samsung Galaxy M32 5G Launch Time, Price in India और स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल जानें।

Samsung Galaxy M32 5G Launch Time

आज यानी 25 अगस्त को Samsung के Galaxy M32 के 5G वेरिएंट को दोपहर 12 बजे ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा। अभी यह कंफर्म नहीं है कि इवेंट को कंपनी के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा या फिर Amazon पर कीमत जारी करके साधारण तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा।

Samsung Galaxy M32 5G Expected Price in India

खबरों के अनुसार, कंपनी के 5G फोन की कीमत 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच में हो सकती है। इसकी सेल भारत में 2 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि Galaxy A42 5G फोन 20,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस कारण इससे अधिक कीमत में इस नए 5G Phone का लॉन्च होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि, फोन की सटीक कीमत तो लॉन्चिंग के समय ही पता चलेगी।

Samsung Galaxy M32 5G Specification

कंपनी के इस 5G स्मार्टफोन में 1600×720 पिक्सल वाला 6.5 इंच का TFT Infinity-V HD+ डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसका रिफ्रेश रेट 60Hz होगा। यह तय है कि फोन में MediaTek Dimensity 720 प्रोसेसर मिलेगा। फोन 12 5G बैंड्स सपोर्ट के साथ आएगा। इसमें 6GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। स्टोरेज को Micro SDCard की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन Android 11 बेस्ड OneUI 3.1 Custom Skin पर काम कर सकता है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Samsung Galaxy M32 5G में पीछे 48MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 5MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मेक्रो लेंस लगा है। साथ ही सेल्फी के लिए इस फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAH की बैटरी दी जाएगी।