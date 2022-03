Samsung जल्द ही भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। सैमसंग का अपकमिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी एम सीरीज का हो सकता है। कंपनी ने अपना एक वीडियो टीजर जारी किया है, जिससे इस बात का पता चलता है कि सैमसंग जल्द ही भारत में अपना एक नया Galaxy M series device लॉन्च करने वाला है। Also Read - Samsung Galaxy A13 की भारतीय कीमत लॉन्च से पहले लीक, मिलेगा 50MP का प्राइमरी कैमरा

सैमसंग के इस अपकमिंग स्मार्टफोन का टीजर Amazon India पर जारी किया गया है। अमेजन इंडिया के पेज पर रिलीज किया गया वीडियो टीजर 14 सेकंड का है, जिसमें फोन की कुछ झल्कियां देखने और मिल रही है और इस फोन के डिजाइन का पता चल रहा है। अमजेन पर रिलीज टीजर में सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन का नाम मेंशन नहीं किया गया है लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार अमजेन टीजर का सोर्स कोड इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी Samsung Galaxy M33 5G को लॉन्च करने जा रही है और रिलीज किया गया टीजर उसी फोन का है।

वीडियो टीजर से चला डिजाइन का पता

आपको बता दें कि टीजर के 14 सेकंड की वीडियो में फोन का डिजाइन देखा जा सकता है। वीडियो के मुताबिक फोन के निचले हिस्से पर USB-C Type Port, हेडफोन जैक और स्पीकर ग्रील दिखाई दे रहा है। वहीं Samsung के इस फोन के एक साइड में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और पॉवर बटन दिख रहा है, वहीं दूसरी साइड पर वॉल्यूम रॉकर मौजूद है। इस फोन के बैजल्स काफी पतले दिखाई दे रहे हैं और उन्हें देखकर लगता है कि कंपनी इस फोन की स्क्रीन पर एक होल-पंच कटआउट देगी, जो फ्रंट कैमरा के लिए यूज किया जाएगा।

Samsung Galaxy M33 5G Specifications

आपको बता दें कि सैमसंग ने पहले ही Galaxy M33 5G के ज्यादातर स्पेसिफेकेशन्स की जानकारी दे दी है। इस फोन में 6.6-inch TFT FHD+ LCD डिस्प्ले होगा, जिसका रेजल्यूशन 1080 x 2408 होगा। फोटोग्राफी के लिए इस फोन के पिछले हिस्से पर क्वॉड कैमरा दिया जाएगा। इस सेटअप का प्राइमरी कैमरा 50MP, दूसरा कैमरा 5MP के अल्ट्रा वाइड लेंस, तीसरा कैमरा 2MP के डेप्थ सेंसर और चौथा कैमरा भी 2MP के मैक्रो शूटर लेंस के साथ आ सकता है। इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का एक फ्रंट कैमरा हो सकता है।

Galaxy M33 5G को Geekbench लिस्टिंग पर भी स्पॉट किया गया था, जिसके मुताबिक इस फोन में Exynos 1280 octa-core SoC का इस्तेमाल किया जा सकता है, जोकि एक 5G चिपसेट है। यह फोन दो रैम वेरिएंट में आएगा। इसका पहला वेरिएंट 6GB और दूसरा 8GB का होगा। इन दोनों का इंटरनल स्टोरेज 128GB ही होगा, जिसे Micro-SD कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकेगा। यह फोन Android 12 पर बेस्ड One UI 4.1 out of the box पर रन करेगा। इस फोन में 6000mAh battery दी जाएगी, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है।