Samsung Galaxy M52 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि फोन का सपोर्ट पेज कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है। हालांकि, लिस्टिंग में इस फोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है।

उम्मीद की जा रही है कि सैमसंग का यह स्मार्टफोन इस महीने के अंत तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया जाएगा। खबरों के अनुसार, कंपनी अपने इस अपकमिंग फोन को अगले कुछ दिनों में टीज करना शुरू कर देगी। लॉन्चिंग से पहले ही Samsung Galaxy M52 5G में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आ गई है। इस फोन में दमदार प्रोसेसर के साथ बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलेगा। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Samsung Galaxy M52 5G Expected Specifications

91mobiles ने कंपनी के इस अपकमिंग फोन को SM-M526B/DS मॉडल नंबर के साथ कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर स्पॉट किया है। जानकारी के मुताबिक, इस फोन में 6.7 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड इन्फिनिटी O डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजलूशन 2400X1080 होगा। फोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आ सकता है। फोन में स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर दिया गया है। इसके दो RAM वेरिएंट 6GB और 8GB आ सकते हैं। फोन में 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन Android 11 पर बेस्ड OneUI 3.1 पर रन करेगा। स्मार्टफोन 11 5G बैंड्स और 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा।

फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। Samsung Galaxy M52 5G फोन में 64MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 5MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 32MP का कैमरा मिल सकता है। फोन का साइज 164x76x7mm और वजन 175 ग्राम है। फोन की सटीक कीमत और इसके स्पेसिफिकेशन्स लॉन्चिंग के दौरान ही पता चलेंगे।