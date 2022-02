जानें क्यों रहस्य बना हुआ है Samsung Galaxy Note 9 में दिया जाने वाला 5वां बटन

सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 स्मार्टफोन में एक्स्ट्रा फिजिकल बटन दिया जा सकता है। हाल ही में एक लीक में दावा किया गया था कि इस स्मार्टफोन में 5 फिजिकल बटन दिए जा सकते हैं। पांचवा बटन एडिशन होगा जो कि वॉल्यूम रॉकर, पावर बटन और Bixby बटन के जैसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। एक लीक रिपोर्ट में इस पांचवें बटन के काम के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। Also Read - Amazon Deal of The Day: Samsung Galaxy Note 9 और OPPO A5 2020 स्मार्टफोन पर मिल रहा है 26 हजार रुपये तक का डिस्काउंट

कोरियन न्यूज आउटलेट Herald के मुताबिक, सैमसंग ने हाल ही में परफेक्ट कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया है। रिपोर्ट का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पांचवां बटन इसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो सकता है। इस बटन के फंक्शन की बात करें तो या तो इसका इस्तेमाल कैमरा के शटर बटन के तौर पर किया जाएगा या फिर स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा।

इस बात का दावा एंड्रॉइड अथॉरिटी की रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि अभी सैमसंग की तरफ से लीक रिपोर्ट्स को लेकर किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही कंपनी की तरफ से इस बटन को लेकर कोई जानकारी दी गई है।

कहा जा रहा है कि Samsung Galaxy Note 9 में दिया जाने वाला कैमरा शटर बटन सोनी के Xperia स्मार्टफोन की ही तरह होगा। यह भी कहा जा रहा है कि सैमसंग इस बात पर भी काम कर रहा है कि Bixby स्क्रीनग्रैब्स के जरिए इंफॉर्मेशन कैप्चर करने योग्य हो जाए। यानी सैमसंग यूजर्स के लिए स्क्रीनशॉट्स कैप्चर को और सरल बना रहा है।

हालांकि, पांचवें बटन का रहस्य बना हुआ है। इसका क्या काम होगा अभी यह साफ नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि सैमसंग अपने इस फ्लैगशिप फैबलेट को 9 अगस्त को पेश कर सकता है।