सैमसंग गैलेक्सी आॅन8 स्मार्टफोन भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च, एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर होगा उपलब्ध

काफी समय समय से चर्चा है कि सैमसंग गैलेक्सी आॅन सीरीज् में नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर सकती है। वहीं हाल ही में सामने आई एक जानकारी के मुताबिक सैमसंग का नया स्मार्टफोन गैलेक्सी आॅन8 जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि यह स्मार्टफोन एक्सक्लूसिवली ईकॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट के माध्यम से लॉन्च होगा। जिसके बारे में स्वंय फ्लिपकार्ट ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से खुलासा किया है। उम्मीद है कि कंपनी इसे फ्लिपकार्ट पर 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली फ्लिपकार्ट के शॉपिंग फेस्टिवल बिग बिलियन सेल में उपलब्ध करा सकती है। सैमसंग ने​ पिछले साल भारतीय बाजार में गैलेक्सी आॅन5 प्रो और गैलेक्सी आॅन7 प्रो को लॉन्च किया था।

जीएसएमअरीना के माध्यम से सामने आई जानकारी के अनुसार ईकॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट ने सैमसंग गैलेक्सी आॅन स्मार्टफोन से जुड़ा खुलासा किया है। फ्लिपकार्ट ने अपने फेसबुक पोस्ट में एक पोस्टर पोस्ट किया है। जिसमें कैप्शन दिया गया है "The smartphone with most incredible display is coming soon," जिसके साथ हैशटैग में #OnlyOnFlipkart लिखा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैमसंग का आने वाला नया स्मार्टफोन एक्सक्लूसिवली ईकॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होगा। पोस्टर में किए गए खुलासों के अनुसार इस स्मार्टफोन में एमोलेड फुल एचडी डिसप्ले होगा। वहीं #TheNextON लिखा हुआ है जिससे यह निश्चित है कि सैमसंग नया आॅन स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इसके अलावा जीएसएम की रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग का नया स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में उपलब्ध हो सकता है।

वहीं ​फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल के पेज पर पार्टनर्स को दिए गए ​स्पेशल थैंक्स में सैमसंग गैलेक्सी आॅन8 स्मार्टफोन भी शामिल है। किंतु यह बेहद ही आश्चर्य की बात है कि कंपनी फ्लिपकार्ट पर गैलेक्सी आॅन8 के आने की जानकारी है। जबकि गैलेक्सी आॅन8 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

​अब तक सामने आई जानकारियों के अनुसार सैमसंग गैलेक्सी आॅन8 स्मार्टफोन में सुपर एमोलेड डिसप्ले हो सकता है जिसका स्क्रीन रेजल्यूशन 1920×1080 पिक्सल होगा। वहीं इस स्मार्टफोन में 3जीबी रैम और बड़ी बैटरी होने की भी जानकारी सामने आई है। वहीं अन्य रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद है कि गैलेक्सी आॅन8 1.5गीगाहर्ट्ज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 आॅक्टाकोर प्रोसेसर पर आधारित होगा। इसके अलावा सैमसंग के आॅन स्मार्टफोन की तरह इसमें भी एस बाइक मोड फीचर के अलावा अल्ट्रा डाटा सेविंग और टर्बो स्पीड चार्जिंग फीचर्स उपलब्ध हो सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी जे7 प्राइम भारत में लॉन्च, कीमत: 18,790 रुपए, जानें स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

सैमसंग गैलेक्सी आॅन8 की कीमत की बात करें तो कंपनी द्वारा भारत में जुलाई में लॉन्च किए गए पिछले डिवाइस गैलेक्सी आॅन5 प्रो और गैलेक्सी आॅन7 प्रो की कीमत 9,190 रुपए और 11,190 रुपए थी। वहीं उम्मीद है कि गैलेक्सी आॅन8 भी इसी कीमत के आस-पास लॉन्च हो सकता है।

सैमसंग द्वारा चाइना में गैलेक्ली आॅन7 (2015) का अपग्रेड वर्जन गैलेक्सी आॅन7 (2016) को लॉन्च किया था। जिसमें 5.5-इंच का फृल एचडी टीएफटी डिसप्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन 2गीगाहर्ट्ज आॅक्टाकोर स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर पर कार्य करता है। इस स्मार्टफोन में एड्रीनो 506 जीपीयू दिया गया है। इसमें 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 256जीबी तक एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें 13-मेगापिक्सल रीयर और 8-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं पावर बैकअप के लिए 3,300एमएएच की बैटरी उपलब्ध है। एंडरॉयड 6.0 मार्शमेलो पर आधारित इस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी आॅप्शन के तौर पर डुअल मिस सपोर्ट, 4जी एलटीई, ब्लूटूथ, वाईफाई और जीपीएस दिए गए हैं।