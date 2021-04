Samsung Galaxy S20 FE के पुराने वेरिएंट को बंद कर सकती है कंपनी, आएगा नया मॉडल

Samsung Galaxy S20 FE पिछले साल Exynos 990 चिपसेट के साथ भारत में लॉन्च हुआ था। हालांकि, कंपनी ने स्मार्टफोन का 5G वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन तेज और बेहतर प्रोसेसर Snapdragon 865 के साथ आता है। ब्रांड ने Exynos 990 वेरिएंट को सिर्फ भारत में लॉन्च किया था, लेकिन बाद में कंपनी ने इसका 5G वेरिएंट भी लॉन्च किया है। Also Read - Samsung Galaxy Quantum2 या Galaxy A82 की तस्वीरें लीक, डिजाइन और खास स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा

अब एक टिप्स्टर की मानें तो सैमसंग Galaxy S20 FE का Exynos वेरिएंट बंद कर सकती है। कंपनी इसकी जगह पर Snapdragon 865+ प्रोसेसर वाला वेरिएंट लॉन्च कर सकती है।

सैमसंग ने Galaxy S20 FE स्मार्टफोन के 5G वेरिएंट को Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन Exynos 990 प्रोसेसर के साथ आने वाले वेरिएंट से काफी बेहतर है। कंपनी ने हाल में ही इस स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया है। भारत में यह स्मार्टफोन 47,999 रुपये के इंट्रोडक्ट्री प्राइस पर लॉन्च हुआ है।

Galaxy S20 FE will release the Snapdragon 865+ version, and Exynos990 stops production.

— Ice universe (@UniverseIce) April 6, 2021