सैमसंग के इस स्मार्टफोन को मिल रहा Android 11 आधारित One UI 3.0 का अपडेट

स्मार्टफोन को आधारित का अपडेट मिल रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो Galaxy S20 FE स्मार्टफोन को इस अपडेट के साथ ही दिसंबर 2020 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी मिल रहा है। इस अपडेट में यूजर्स को ट्वीक्ड यूआई डिजाइन के साथ वनयूआई 3.0 के फीचर और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो का अपडेट रूस के S20 FE स्मार्टफोन को मिल रहा और इसे अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने में कुछ हफ्तों का वक्त और लगेगा।

SamMobile की रिपोर्ट के मुताबिक, Android 11 आधारित One UI 3.0 का अपडेट Samsung Galaxy S20 FE स्मार्टफोन को मिल रहा है, जो G780FXXU1BTL1 फर्मवेयर वर्जन के साथ है। सैमसंग द्वारा इस महीने की शुरुआत में जारी किए गए रोडमैप के मुताबिक, अपडेट सभी यूजर्स तक जनवरी के अंत या फरवरी तक पहुंच सकेगा। यूं तो यूजर्स को अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता है, लेकिन यदी आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो Settings > updates > Check for system updates > Download now > Install update पर जाना होगा।

Samsung Galaxy S20 FE स्पेसिफिकेशन्स

फोन के फीचर्स की बात करें तो ये 6.5 इंच के -O डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। इसके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1080 x 2400 पिक्सल (FHD+) है। फोन 990 प्रोसेसर पर काम करता है। फोन को पावर देने के लिए 4,500mAh की बैटरी दी गई है। ये 25W की फास्ट चार्जिंग फीचर को सपोर्ट करता है। साथ ही, इसमें वायरलेस चार्जिंग फीचर और वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस फीचर भी दिया गया है। फोन पर आधारित पर रन करता है।

फोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो ये डुअल पिक्सल कैमरा फीचर से लैस है। इसके बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। फोन का प्राइमरी सेंसर 12MP का दिया गया है। इसके अलावा फोन में 12MP और 8MP के दो और सेंसर्स दिए गए हैं। फोन में सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा दिया गया है। फोन के कैमरे की खास बात ये है कि ये 3X ऑप्टिकल और 30X डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। इसके सेल्फी कैमरे से भी वीडियो रिकार्ड की जा सकती है।