Samsung स्मार्टफोन आमतौर पर शानदार डिस्प्ले पैनल के साथ आते हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने Samsung Galaxy S20+ डिस्प्ले पर अचानक आई 'हरी' और 'पिंक' लाइनों की शिकायत की है। कुछ यूजर्स का कहना है कि उनके डिवाइस में यह समस्या नए One UI अपडेट के बाद से आनी शुरू हुई हैं।

Samsung Community, Reddit और Twitter के जरिए कुछ भारतीय यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके Samsung Galaxy S20+ स्मार्टफोन के डिस्प्ले में अचानक से 'हरी' व 'पिंक' कलर की वर्टिकल लाइनें दिखने लगी है। न तो उनका फोन गिरा और न ही कहीं टकराया… अचानक से फोन के डिस्प्ले में दिखाई देने वाली ये लाइनें हैरान कर देने वाली हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि उनके फोन में यह दिक्कत फोन को One UI 4.01 में अपडेट करने के बाद से दिखने लगी हैं।

Also Read - 6000mAh बैटरी, 48MP कैमरा, 6GB RAM वाले Samsung Galaxy M12 पर बंपर ऑफर, Amazon Sale से सिर्फ ₹452 प्रति महीने में लाएं घर

My phone is just 15 months old. #s20plus without a drop or hit randomly a green line started appearing on my mobile this evening. After the software update & when the warranty period is over.@SamsungIndia @SamsungMobile @Asim_Warsi @geekyranjit @Vish_Mu__ @MangoManComic pic.twitter.com/wIgWXyxb8Z — Shriniwas (@shrinu16) March 20, 2022

Hi @SamsungIndia, I have bought s20 plus nearly 1 year and 4 months ago. A pink line suddenly appeared on left side display as attached in the image. I did not drop the phone at all and neither there is a single scratch. pic.twitter.com/xtmQeGhKrT — rohit danda (@danda_rohit) April 5, 2022

Hello, I have a same problem in my S20plus display,

After an update a green line appears on my display, and next day 2nd line appeared. And i didn’t physically drop it or damaged it.@SamsungIndia@Samsung#S20plusdisplayline pic.twitter.com/kk7irnjpKO — Sharouk Amla (@amla_sharouk) April 14, 2022



फिलहाल, यह साफ नहीं है कि अचानक से सैमसंग फोन के डिस्प्ले में दिखाई देने वाली इन लाइनों की वजह अपडेट ही है या कुछ और। राहत की बात यह है कि अभी तक यह समस्या केवल सैमसंग गैलक्सी एस20 प्लस मॉडल तक ही सीमित है। अन्य किसी सैमसंग डिवाइस में ऐसी किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आई है।

बता दें, ज्यादा उन डिवाइस में यह समस्या आ रही है जो कि आउट-ऑफ वॉरंटी हैं। इसका मतलब यह है कि अब अगर आपका फोन वॉरंटी में नहीं है, तो आपको इन लाइनों को ठीक कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा।

एक यूजर ने Samsung Community फोरम पर जानकारी दी है कि जब उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए Samsung सर्विस सेंटर का रूख किया, तो उन्होंने डिस्प्ले चेंज करने के लिए यूजर से 15,515 रुपये चार्ज मांगा। Android Police की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि यह समस्या पिछले साल अगस्त में भी सामने आई थी।